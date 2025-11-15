برگزاری نشست مشترک اقتصادی ایران و افغانستان در هیرمند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی استانداری سیستان و بلوچستان اعلام کرد: نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت افغانستان، روز شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ در رأس یک هیأت اقتصادی از طریق پایانه مرزی میلک که به عنوان گذرگاه طلایی دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد شناخته می‌شود؛ به ایران سفر می‌کند.

وی در این نشست با همراهی منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از مسئولان اقتصادی و عمرانی استان به بررسی راه‌های توسعه مناسبات تجاری و رفع موانع بازرگانی بین دو کشور خواهند پرداخت.

این دیدار در شرایطی صورت می‌گیرد که بندر استراتژیک چابهار به عنوان کوتاه‌ترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین مسیر دسترسی افغانستان به بازارهای جهانی، نقش محوری در همکاری‌های آتی دو کشور ایفا می‌کند.

برگزاری این نشست، گامی جدید برای تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای و عملیاتی کردن ظرفیت‌های مشترک اقتصادی خوانده می‌شود.