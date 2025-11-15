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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۷

اعلام الگوی جدید مصرف برق و طرح‌های حمایتی در کهگیلویه و بویراحمد

اعلام الگوی جدید مصرف برق و طرح‌های حمایتی در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از اجرای یکپارچه الگوی مصرف برق و طرح‌های حمایتی و تشویقی برای تمامی مشترکان این استان خبر داد.

رسول روستایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تقسیم‌بندی مشترکان بر اساس شرایط آب و هوایی، الگوی مصرف ماهانه را برای مناطق گرمسیری ۱ معادل ۲۵۰۰ کیلووات‌ساعت، مناطق گرمسیری ۲ معادل ۱۵۰۰ کیلووات‌ساعت، مناطق عادی در ایام گرم ۳۰۰ کیلووات‌ساعت و مناطق عادی در ایام غیرگرم ۲۰۰ کیلو وات ساعت اعلام کرد.

وی بر مدیریت مصرف در ساعات اوج بار تأکید و بازه‌های زمانی مختلف مصرف را اعلام کرد: ساعات اوج بار از ۱۹ تا ۲۳، ساعات میان‌بار از ۷ تا ۱۹ و ساعات کم‌بار از ۲۳ تا ۷ بامداد در الگوی جدید مصرف برق دیده شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه دو طرح کلیدی برای حمایت از مشترکان و مدیریت بهینه مصرف در حال اجرا استف ادامه داد: بر این اساس، مصرف برق مشترکان در بازه زمانی کم‌باری ۲۳ تا ۷ صبح به عنوان پاداش در قبوض آنان لحاظ می‌شود، همچنین مشترکان تحت پوشش نهادهای حمایتی در صورت رعایت حداکثر ۵۰ درصد الگوی ابلاغی، برق‌بهای آنان به صورت رایگان محاسبه خواهد شد.

وی با بیان اینکه این طرح‌ها در تمامی شهرستان‌های استان از جمله بویراحمد، دنا، مارگون، لنده، گچساران، بهمئی، باشت، کهگیلویه و چرام در حال اجرا است، تاکید کرد: هدف اصلی از اجرای این الگو و طرح‌های حمایتی، مدیریت مصرف انرژی، کاهش پیک بار شبکه و تأمین عدالت در توزیع یارانه انرژی اعلام شده است.

کد مطلب 6656297

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