به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا وسیما مصطفی رجبی مشهدی افزود: مشترکان پس از دریافت قبوض، می‌توانند از طریق برنامه کاربردی تلفن همراه " برق من" برای پرداخت اقدام کنند.



وی ادامه داد: مشترکان اگر به هر دلیلی نتوانستند در موعد مقرر قبض خود را پرداخت کنند به آنان زمان یک هفته‌ای مهلت داده خواهد شد تا نسبت به پرداخت اقدام کنند.



سخنگوی صنعت برق گفت: مشترکان بهتر است در موعد مقرر قبض خود را پرداخت کنند و صنعت برق را برای خدمات رسانی بهتر یاری کنند.



گفتنی است؛ پنجم دی‌ماه هیئت دولت به ریاست آقای سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری با استناد به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرای حکم مندرج در بند (ی) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، چگونگی محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین و اجازه اجرای آن از اول بهمن صادر کرد.



کارشناسان و متخصصان صنعت برق پس از بررسی دقیق مصارف مشترکان بر اساس چندین مؤلفه، برای میزان مناسب مصرف برق الگویی طراحی کردند که یک اقدام اصولی بوده و به‌طور معمول جزو برنامه‌های اصلی کشورها برای ارائه خدمات بهتر به مشترکان است.



این الگو ابتدا بر اساس آب و هوا و اقلیم کشور و با توجه به میزان متوسط دمای هوا به مناطق مختلف معتدل یا عادی و گرمسیری تقسیم شده، سپس نیاز خانوارهای مختلف به استفاده از انرژی برق برای وسایل روشنایی، ماشین لباسشویی و ظرف‌شویی، اتو، یخچال و … که به‌طور معمول برای رفاه مورد نیاز است در نظر گرفته شده است.



این الگو برای ۸۰ درصد مشترکان کشور ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه‌های غیر گرم سال و ۳۰۰ کیلووات ساعت برای ماه‌های گرم است و مناطق گرمسیر کشور هم متناسب با شرایط آب و هوایی الگوی خاص خود را دارند.



بر این مبنا اگر مشترکان برق بتوانند در ماه‌های گرم سال مصرف خود را نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داده و به زیر الگوی مصرف برسانند، به ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف معادل قیمت تأمین برق یعنی ۳۰۰ تومان پاداش گرفته و از دولت بستانکار می‌شوند؛ البته این در حالی است که دولت در چارچوب الگوی مصرف، برق را به نرخ یارانه‌ای و کمتر از یک سوم این قیمت در اختیار مشترکان قرار می‌دهد و پاداش کاهش مصرف در زمان پیک و اوج بار شبکه، می‌تواند تا ۲ برابر قیمت تأمین برق هم افزایش یابد.



علاوه بر این، آئین‌نامه هیأت دولت پیش‌بینی کرده که تعرفه برق مشترکان تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی در صورت کاهش به میزان ۵۰ درصد الگوی مصرف، رایگان در نظر گرفته شود.



سامانه و یا برنامه کاربردی برق من، راه‌های انتخاب پله مصرف مشترکان هستند. مشترکان برق با ورود به سامانه برق من می‌توانند گزینه «انتخاب پله مصرف» را برگزیده و پله مصرفشان را انتخاب کنند؛ در این رابطه مشترک می‌تواند با مراجعه به گزینه قبض، جزئیات قبض الکترونیک دوره قبل خود را مطالعه کرده و بر مبنای آن نسبت به انتخاب پله دوره آتی خود تصمیم‌گیری کند.



این امکانات در نسخه موبایلی برق من نیز به راحتی در دسترس بوده و مشترکان با نصب آن از فروشگاه‌های معتبر اینترنتی می‌توانند به بخش خدمات اپلیکیشن مراجعه و پله مصرفشان را انتخاب کنند.