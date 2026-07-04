اجرای بیش از ۱۰ هزار عملیات تعمیرات در طرح «سامان» کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول روستائی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح ملی «سامان» به عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی صنعت برق کشور برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و افزایش پایداری شبکه توزیع، در کهگیلویه و بویراحمد با روند مناسبی در حال اجرا است.

وی افزود: تاکنون میزان پیشرفت فیزیکی این طرح در استان به ۷۴ درصد رسیده که بیانگر تلاش مستمر نیروهای عملیاتی برای بهبود کیفیت برق‌رسانی به مشترکان است.

اجرای بیش از ۱۰ هزار عملیات تعمیراتی در شبکه برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در قالب این طرح، تصریح کرد: در راستای ساماندهی فیدرهای بحرانی و آماده‌سازی شبکه برای عبور موفق از پیک مصرف تابستان، تاکنون روی ۲۷ فیدر برق، در مجموع ۱۰ هزار و ۷۵۶ اقدام تعمیراتی و اصلاحی در نقاط حساس و بحرانی شبکه انجام شده است.

وی ادامه داد: این اقدامات با هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه، کاهش احتمال بروز خاموشی و حفظ کیفیت برق مشترکان در ساعات اوج مصرف اجرا شده است.

همکاری مشترکان؛ عامل مهم پایداری شبکه

روستایی با اشاره به افزایش مصرف برق در روزهای گرم سال، از شهروندان خواست با مدیریت مصرف برق، صنعت برق را در تأمین برق پایدار یاری کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: هرچند اقدامات فنی گسترده‌ای برای تقویت شبکه انجام شده است، اما همکاری مشترکان در مدیریت مصرف، به‌ویژه در ساعات اوج بار، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از بروز خاموشی‌های ناخواسته خواهد داشت.