به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سید علی مهاجرانی رئیس بیمارستان شهدای بافت آباد در مراسم که به مناسبت روز کودک و کودک آزاری که در بیمارستان شهدای یافت آباد آغاز شد، گفت: بیمارستان شهدای یافت‌آباد که در سال ۱۳۴۸ در زمینی به مساحت ۲۲ هزار مترمربع تأسیس شده، هم‌اکنون با ۷۰۰۰ مترمربع زیربنا، دارای ۱۳ بخش فعال، ۱۳۱ تخت فعال و ۵۰ پزشک متخصص و عمومی است.

وی با اشاره به اینکه این مرکز حدود ۶۵۰ هزار نفر از جمعیت منطقه را تحت پوشش قرار می‌دهد، افزود: رشد جمعیت این منطقه بالاتر از متوسط کشور است که نشان‌دهنده جوان بودن جامعه هدف و نیاز بیشتر به خدمات ویژه، به‌ویژه در حوزه اطفال و اورژانس است.

رئیس بیمارستان همچنین بیان کرد: با لطف خداوند، حمایت وزارت بهداشت و تلاش شبانه‌روزی کارکنان، روند توسعه خدمات درمانی در این مرکز با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است و بخش‌هایی چون اورژانس، کلینیک‌های تخصصی، روان‌پزشکی، اطفال، نوزادان و دیالیز از مهم‌ترین حوزه‌های خدمت‌رسانی بیمارستان هستند.

آغاز پویش آگاه‌سازی کارکنان درمانی در حوزه شناسایی کودک‌آزاری در دانشگاه علوم پزشکی ایران

در ادامه اعظم فانی، دبیر کمیته علمی پویش و مدیر امور بیماری‌ها و مراکز تشخیصی‌درمانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، از آغاز نخستین پویش تخصصی «آگاه‌سازی کارکنان درمانی در حوزه شناسایی کودک‌آزاری» در دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت ویژه موضوع حقوق کودک و مسئولیت نظام سلامت در اجرای قوانین بالادستی مرتبط با خانواده، جمعیت و حمایت از کودکان، اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی ایران با پوشش جمعیتی نزدیک به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در استان تهران، طیف متنوعی از اقشار جامعه را تحت پوشش دارد؛ بخش مهمی از این جمعیت در مناطق اجتماعی و فرهنگی کمتر برخوردار همچون یافت‌آباد، شهریار، رباط‌کریم، ملارد و قدس ساکن هستند و به همین دلیل شناسایی و مدیریت موارد کودک‌آزاری در مراکز درمانی ما از اولویت‌های جدی است.

فانی با اشاره به آمار سال گذشته افزود: در ارزیابی عملکرد حوزه مددکاری در سال ۱۴۰۲ تنها حدود هزار مورد کودک‌آزاری شناسایی و مداخله انجام شده است و این رقم نشان می‌دهد که با وجود حجم بالای مراجعه‌ها، تعداد قابل توجهی از موارد همچنان از شناسایی و مداخله به‌موقع بازمی‌مانند.

وی دلیل اصلی این فاصله آماری را تمرکز شناسایی بر مددکاران اجتماعی دانست و افزود: بخش زیادی از موارد کودک‌آزاری در شیفت عصر، شب و روزهای تعطیل به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند؛ زمان‌هایی که حضور مددکاران محدود است و از سوی دیگر کار درمان، کاری کاملاً تیمی است و هیچیک از اعضای تیم پزشک، پرستار و مددکار به تنهایی قادر نیست تمامی مراحل شناسایی، مداخله و پیشگیری را پوشش دهد.

دبیر کمیته علمی پویش با تأکید بر لزوم مشارکت همگانی کارکنان درمانی گفت: پویش جدید دانشگاه علوم پزشکی ایران با هدف ایجاد یک حرکت بنیادی و ماندگار طراحی شده است و این پویش برای نخستین‌بار تلاش می‌کند همه اعضای تیم درمان را در خط مقدم شناسایی کودک‌آزاری فعال کند و آگاهی تخصصی و عملیاتی آن‌ها را افزایش دهد تا هیچ موردی از چشم تیم درمان دور نماند.

فانی ابراز امیدواری کرد: این پویش که به‌صورت یک برنامه یک‌هفته‌ای آغاز می‌شود، باید در طول سال در مراکز درمانی جریان داشته باشد. هدف ما این است که با ارتقای دانش و حساسیت تیم درمان، بتوانیم به شکل مؤثر و نظام‌مند آینده کودکان را از خطرات جدی کودک‌آزاری محافظت کنیم.

تأکید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران بر ضرورت نهادینه‌سازی حمایت از حقوق کودکان در نظام سلامت

در ادامه مراسم سید یاسر فروغی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس کمیته علمی و اجرایی پویش، در آغاز پویش «آگاه‌سازی کارکنان درمانی در حوزه شناسایی کودک‌آزاری»، ضمن قدردانی از همکاران و مدیران شبکه‌های درمانی و همچنین تشکر ویژه از مدیریت و تیم درمان بیمارستان شهدای یافت‌آباد برای میزبانی این برنامه، بر لزوم بازنگری جدی در نحوه برخورد نظام سلامت با مقوله حقوق کودکان تأکید کرد.

فروغی با اشاره به اینکه این پویش اقدامی مترقی و ضروری است که در سال‌های اخیر جای آن در نظام درمانی خالی بوده، بیان کرد: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، دانشگاه‌های علوم پزشکی به عنوان متولیان نظام سلامت، وظیفه قانونی و اخلاقی در پاسداری از حقوق کودکان دارند، اما این مسئولیت، محدود به یک هفته پویش یا چند روز برنامه آموزشی نیست؛ باید در تمام روزهای سال در مراکز درمانی جریان داشته باشد.

وی با اشاره به مشاهدات روزانه خود در مقام پزشک افزود: در هر شیفت درمانی، در بین ۵۰ تا ۶۰ بیمار، گاهی یک یا دو مورد کودک‌آزاری بسیار واضح دیده می‌شود؛ اما در هیاهوی درمان و فشار کاری، بسیاری از این موارد از چرخه پیگیری خارج می‌شود. این مسئله نشان‌دهنده یک غفلت ناخواسته اما جدی است؛ موضوعی که همه کارکنان درمانی با آن مواجه هستند و تکرار زیاد آن باعث شده در برخی مواقع عادی تلقی شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه قوانین بالادستی به‌روشنی بر نقش نظام سلامت در شناسایی، حمایت و مداخله در موارد کودک‌آزاری تأکید دارند، اظهار کرد: در حالی که بر اجرای قانون جوانی جمعیت تأکید می‌کنیم، باید به همان اندازه بر ملزومات اجرای این قانون در مراکز درمانی پایبند باشیم. صرف افزایش تولد یا تبلیغ ظاهری خانواده‌محوری کافی نیست؛ مهم‌تر از آن، پرورش نسلی سالم، ایمن و برخوردار از حقوق انسانی و اسلامی است. این مأموریت فقط یک قانون خشک و اداری نیست؛ یک وظیفه اجتماعی، اخلاقی و شرعی برای تک‌تک ماست.

فروغی ابراز امیدواری کرد که اجرای این پویش در دانشگاه علوم پزشکی ایران، آغاز حرکتی ماندگار و نظام‌مند در جهت ارتقای آگاهی و حساسیت کارکنان درمانی نسبت به کودک‌آزاری باشد و گفت: امید داریم این پویش نقطه شروع یک تغییر جدی، مداوم و اثرگذار در حفاظت از آینده کودکان این سرزمین باشد.

اجرای پویش ملی آگاه‌سازی کارکنان درمانی درباره شناسایی و پیشگیری از کودک‌آزاری

نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در یادداشتی با اعلام آغاز پویش «آگاه‌سازی کارکنان مراکز درمانی در زمینه شناسایی، مداخله و پیشگیری از کودک‌آزاری» تأکید کرد که این دانشگاه به عنوان یکی از پیشروترین دانشگاه‌های کشور در حوزه سلامت، نقش مسئولانه و محوری در حمایت از حقوق کودکان بر عهده دارد.

وی با اشاره به نقش حساس مراکز درمانی دانشگاه به عنوان نخستین و مهم‌ترین بستر ارائه خدمات به خانواده‌ها گفت: مراقبت ایمن از نوزادان و کودکان یکی از ارکان اساسی نظام سلامت است. تیم‌های درمانی به ویژه در اورژانس بیمارستان‌ها با توجه به حجم بالای مراجعات و مواجهه مستقیم با کودکان در معرض خطر، نقشی بی‌بدیل در این حوزه دارند و همکاری تیمی پزشکان، پرستاران و مددکاران اجتماعی در فرایند ارائه خدمت باید بیش از پیش تقویت شود.

توکلی با اشاره به جایگاه ویژه مددکاران اجتماعی در تشخیص و مدیریت موارد کودک‌آزاری افزود: مددکاران اجتماعی با شناسایی هرگونه سو رفتار یا غفلت نسبت به کودکان، اجرای مداخلات تخصصی و رصد جامع وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی کودکان مراجعه‌کننده، یکی از پایه‌های اصلی نظام مراقبت در مراکز درمانی هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه این پویش برای نخستین‌بار در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اجرا می‌شود، اظهار داشت: اجرای این پویش گامی اثرگذار در جهت ارتقای سلامت اجتماعی و فرهنگی است و ما بر این باوریم که کودک‌آزاری پدیده‌ای چندوجهی است که ریشه در ناآگاهی، فقر فرهنگی و ضعف نظام‌های حمایتی دارد و مقابله با این پدیده نیازمند همکاری بین‌بخشی، آموزش مستمر و تقویت نظام مراقبت‌های اولیه سلامت است.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، آموزشی و درمانی خود، متعهد است، برنامه‌های پیشگیرانه، توانمندسازی خانواده‌ها و حمایت هدفمند از کودکان آسیب‌دیده را توسعه دهد. این پویش سرآغاز حرکتی سازمان‌یافته برای ارتقای حساسیت و مهارت کارکنان درمانی در مواجهه با خشونت علیه کودکان خواهد بود.