برگزاری رزمایش اعلام وضعیت هشدار عمومی از طریق تلفن همراه در بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد لقمانزاده اظهار کرد: در ادامه برنامههای نکوداشت هفته پدافند غیرعامل، رزمایش "اعلام وضعیت هشدار عمومی از طریق تلفن همراه" صبح جمعه ۲۳ آبان در منطقه صلحآباد بوشهر نیز همزمان با استانهای تهران و کردستان با موفقیت برگزار شد.
مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری بوشهر تصریح کرد: این رزمایش با هدف ارزیابی میزان آمادگی دستگاههای اجرایی و سامانههای هشدار سریع در شرایط اضطراری و نیز ارتقای آمادگی مردم و دستگاههای خدماترسان در مواجهه با حوادث طبیعی و تهدیدات سایبری، برگزار شد.
لقمانزاده گفت: شهروندان گرانقدر محله صلح آباد و صدا و سیمای مرکز بوشهر و اهالی محترم رسانه نقش ارزندهای در برپایی این رزمایش داشتند.
وی یادآور شد: این رزمایش مقدمهای برای توسعه سیستمهای هوشمند هشدار سریع و گسترش پوشش سراسری پیامهای اضطراری در سطح استان خواهد بود.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری بوشهر ابراز داشت: این رزمایش با کیفیت مطلوبی برای سنجش کارایی و میزان آمادگی سامانه ارسال هشدار عمومی(cell broadcasting) و ارزیابی پوشش، سرعت و دقت ارسال پیام برگزار شد.
نظر شما