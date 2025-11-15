ضربه پلیس به قاچاق پمپ صنعتی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران این پلیس مشخص شد مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در جاده مخصوص کرج تخلیه و دپو شده است.

این مقام ارشد انتظامی افزود: با هماهنگی از سوی مرجع قضائی محل مذکور مورد بازرسی از سوی مأموران قرار گرفت که طی آن ۲ هزار و ۷۴۰ دستگاه انواع پمپ آب و پمپ کف کش قاچاق کشف و ضبط

شد.

این مقام پلیسی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.