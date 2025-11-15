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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶

براتی:۲۳ دستگاه ماینر قاچاق در اردبیل کشف شد

براتی:۲۳ دستگاه ماینر قاچاق در اردبیل کشف شد

اردبیل-رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل از کشف ۲۳ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش بیش از ۲۵ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غفار براتی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح شناسایی و برخورد با استفاده کنندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با رصد اطلاعاتی از ۳ باب امکنه که در این خصوص را مورد شناسایی قرار دادند.

وی افزود: با اجرای این طرح ۲۳ دستگاه ماینر قاچاق در ۳ امکنه کشف و جمع آوری شد که ارزش ریالی این تجیهزات ۲۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از دستگیری ۶ نفر در این طرح خبر داد و گفت: ۶ فقره پرونده در رابطه با کشفیات این طرح تشکیل و به همراه متهمین به مرجع قضائی ارسال شد.

کد مطلب 6656135

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