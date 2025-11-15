  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۵۸

کشف دو دستگاه گنج‌یاب قاچاق در قاین؛ ۶ حفار غیرمجاز دستگیر شدند

کشف دو دستگاه گنج‌یاب قاچاق در قاین؛ ۶ حفار غیرمجاز دستگیر شدند

بیرجند- فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از کشف دو دستگاه گنج‌یاب قاچاق و دستگیری ۶ متهم غیربومی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا فولادی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت: با دریافت خبری مبنی بر حفاری غیرمجاز در سطح حوزه استحفاظی شهرستان قاینات، بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با شگردهای خاص پلیسی و انجام تحقیقات میدانی مخفیگاه متهمان شناسایی شد، گفت: بعد از هماهنگی با مرجع قضائی، ۶ نفر حفار غیرمجاز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات بیان کرد: در این رابطه ضمن، کشف تجهیزات حفاری و دو دستگاه گنج یاب، متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6656510

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها