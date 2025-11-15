به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا فولادی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت: با دریافت خبری مبنی بر حفاری غیرمجاز در سطح حوزه استحفاظی شهرستان قاینات، بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با شگردهای خاص پلیسی و انجام تحقیقات میدانی مخفیگاه متهمان شناسایی شد، گفت: بعد از هماهنگی با مرجع قضائی، ۶ نفر حفار غیرمجاز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات بیان کرد: در این رابطه ضمن، کشف تجهیزات حفاری و دو دستگاه گنج یاب، متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.