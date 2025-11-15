سقوط دیوار نیمه کاره ۴ نفر را در بوکان روانه بیمارستان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول معروفی در این زمینه افزود: به دنبال اعلام وقوع حادثه در ساختمان در حال احداث در خیابان شهید بهرام وند بلافاصله یک تیم از آتش نشانان ایستگاه ۱ و نیز ستاد فرماندهی این سازمان به محل اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی بوکان افزود: به دنبال اعلام وقوع حادثه در ساختمان در حال احداث در خیابان شهید بهراموند بلافاصله یک تیم از آتش نشانان ایستگاه ۱ و نیز ستاد فرماندهی این سازمان به محل اعزام شدند.

معروفی در ادامه افزود: این حادثه مربوط به سقوط دیوار در حال احداث بلوکی بر روی کارگران بوده که متأسفانه باعث مصدومیت چهار نفر از آنان و اعزام مصدومان توسط فوریت‌های پزشکی به بیمارستان شد.