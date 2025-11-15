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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴

سقوط دیوار نیمه کاره ۴ نفر را در بوکان روانه بیمارستان کرد

سقوط دیوار نیمه کاره ۴ نفر را در بوکان روانه بیمارستان کرد

ارومیه- رئیس آتش نشانی بوکان گفت: سقوط دیوار نیمه کاره چهار نفر را در این شهر روانه بیمارستان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول معروفی در این زمینه افزود: به دنبال اعلام وقوع حادثه در ساختمان در حال احداث در خیابان شهید بهرام وند بلافاصله یک تیم از آتش نشانان ایستگاه ۱ و نیز ستاد فرماندهی این سازمان به محل اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی بوکان افزود: به دنبال اعلام وقوع حادثه در ساختمان در حال احداث در خیابان شهید بهراموند بلافاصله یک تیم از آتش نشانان ایستگاه ۱ و نیز ستاد فرماندهی این سازمان به محل اعزام شدند.

معروفی در ادامه افزود: این حادثه مربوط به سقوط دیوار در حال احداث بلوکی بر روی کارگران بوده که متأسفانه باعث مصدومیت چهار نفر از آنان و اعزام مصدومان توسط فوریت‌های پزشکی به بیمارستان شد.

کد مطلب 6656676

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