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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۴۴

توقیف محموله احشام قاچاق در آغاجاری

توقیف محموله احشام قاچاق در آغاجاری

اهواز - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان از توقیف محموله احشام قاچاق به ارزش ۳۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در شهرستان آغاجاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیروس دریکونددر تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز، مأموران ایستگاه ایست و بازرسی شهرستان آغاجاری با کنترل خودروهای عبوری ۲ دستگاه کامیونت حامل بار را شناسایی و در عملیاتی پلیسی آنها را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پلیس در بازرسی از بار خودروهای توقیفی ۲۲۳ رأس گوسفند فاقد هرگونه مجوز گمرکی که به تأیید پلیس امنیت اقتصادی رسید، کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله قاچاق کشف شده را ۳۹ میلیارد و۶۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، اذعان داشت: در این ارتباط ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قانونی معرفی شدند.

کد مطلب 6656710

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