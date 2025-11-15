به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه نسخه‌چی گفت: اردوی آمادگی دفاعی برای ۶ هزار دانش‌آموز قزوینی پایه نهم همه مدارس شهر قزوین اعم از دختران و پسران در گلزار شهدای شهر قزوین برگزار می‌شود.

وی افزود: این اردو طبق هماهنگی مسئولان سپاه ناحیه امام حسن‌مجتبی (ع) قزوین به همراه اداره آموزش و پرورش ناحیه یک و دو قزوین و با همکاری و مساعدت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین برپا می‌شود.

این مقام مسئول ادامه داد: این برنامه با اجرای برنامه‌های ترویجی متنوع از جمله محفل انس با قرآن‌کریم، تفسیر آیه‌های مربوط به جهاد و شهادت، برنامه همکلاسی آسمانی اعم از روایتگری، زیارت قبور شهدای دانش‌آموز و معلم، شهدای شاخص مدافعان حرم، فاطمیون، جنگ تحمیلی دوازده روزه، شهدای امنیت، سلامت و حج، قرائت وصیت‌نامه حک شده قبور شهدا، بازدید از موزه شهدا، کارگاه جهاد تبیین، اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و برنامه‌های ابتکاری زیارت آستان مقدس امامزاده حسین (ع) اجرا خواهد شد.

نسخه‌چی افزود: برنامه یاد شده، همه روزه از شنبه تا چهارشنبه با حضور روزانه یکصد و ۵۰ تا ۲۰۰ دانش‌آموز از سوم آبان ماه تا نوزدهم آذر ماه به مدت ۴۶ روز برگزار می‌شود.