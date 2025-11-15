به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، حسین الحاج حسن نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، با رد دیدگاه کسانی که وجود سلاح مقاومت را دلیل تجاوزات رژیم صهیونیستی می دانند، تاکید کرد که آمریکا میانجی منصفی نیست بلکه محرک پروژه های صهیونیستی است.

حسین الحاج حسن، تاکید کرد: آنچه امروز به لبنان پیشنهاد می‌شود، همان مواردی نظیر ایجاد منطقه حائل، ادامه اشغال و از بین بردن عوامل قدرت، نه تنها برای مقاومت بلکه برای دولت لبنان است که پیشتر به سوریه تحمیل شده بود.

وی تأکید کرد: آمریکا نه یک میانجی عادل است و نه منصف، بلکه خود رهبر و محرک پروژه های صهیونیستی در منطقه است.

الحاج حسن با اشاره به اینکه برخی در لبنان همواره خواستار خلع سلاح مقاومت و گرفتن بهانه از دست دشمن هستند به گونه ای که انگار سلاح مقاومت علت تجاوز است، از چنین دیدگاهی به شدت انتقاد کرد.

و ی گفت: در سایه وجود توافق قبلی، که با نظارت آمریکا و تضمین سازمان ملل و مشارکت فرانسه، بر خروج دشمن از خاک لبنان، توقف تجاوز، آزادی اسرا و بازسازی تأکید داشت، فراخوان‌های مکرر برای توافقی جدید با دشمن چه معنایی دارد. وقتی توافق قبلی توسط دشمن اجرا نشد، پس چرا برای توافقی جدید مذاکره کنیم؟

او با مطرح کردن وضعیت سوریه، پرسید: آیا در سوریه مقاومت و سلاحی وجود دارد؟ پس چرا اسرائیل در آنجا سرزمین‌های بیشتری را اشغال می‌کند و اعلام می‌کند از آن عقب‌نشینی نخواهد کرد؟

این نماینده پارلمان لبنان افزود: نظام جدید سوریه متحد آمریکاست اما اشغالگری همچنان پابرجاست. عقب نشینی در برابر دشمن شروط بیشتر را به همراه دارد. در برابر دشمن هرچه بیشتر از عوامل قدرت کوتاه بیایی، تو را ضعیف‌تر خواهد کرد و ما بار دیگر تاکید می کنیم مقاومت و وحدت ملی، تنها ضامن بازدارندگی و حفاظت هستند.