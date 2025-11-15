نبیه بری: اسرائیل هرگز به آتش بس پایبند نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفت: لبنان کشوری برای همه اعراب است و دست ما به سوی همه برادران عربمان دراز است. رابطه من با عربستان سعودی هرگز قطع نشده است.

نبیه بری تاکید کرد: آنچه نه قابل درک است و نه قابل توجیه، این است که لبنانی‌ها در مورد آنچه اسرائیل انجام داده و می‌دهد و آنچه علیه لبنان در سر می‌پروراند، موضع واحدی نداشته باشند.

رئیس پارلمان لبنان بیان کرد: ما با منزوی کردن هر طیف سیاسی مخالفیم و نزاع داخلی در لبنان را نمی‌پذیریم.

وی افزود: اسرائیل کی و کجا به یک بند از توافق آتش بس پایبند بوده است و این ماهیت تجاوزکارانه اسرائیل را نشان می دهد. ادعاهای قاچاق سلاح به شکل هوایی، دریایی و از طریق خشکی ادعاهایی دروغ و بی اساس است.

رئیس پارلمان لبنان گفت: از ۱۱ ماه قبل مقاومت یک گلوله هم شلیک نکرده و لبنان هر آنچه لازم بوده است را در قبال آتش بس در جنوب لیتانی انجام داده است.

وی تاکید کرد: بحرانی که هم اکنون لبنان با آن دست و پنجه نرم می کند یکی از خطرناکترین بحران های تاریخ لبنان است.

نبیه بری گفت: انتخابات در موعد خود در لبنان برگزار خواهد شد و تعویق و تمدیدی در کار نخواهد بود.

رئیس پارلمان لبنان افزود: تنها راه خلاصی لبنان، فقط وحدت است.