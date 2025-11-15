به گزارش خبرگزاری مهر، عصر شنبه ۲۴ آبانماه ۱۴۰۴، حادثه گیرکردگی دست یک کودک در چرخگوشت با اقدام نیروهای آتشنشانی خاتمه یافت.
این حادثه در ساعت ۱۴:۱۹ به مرکز فرماندهی ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۱ به بیمارستان شهید محمدی اعزام شد.
محمدامین لیاقت، رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، در تشریح این حادثه اظهار کرد: آتشنشانان پس از حضور در بیمارستان و با استفاده از تجهیزات نجات، موفق شدند دست کودک یکونیم ساله را که در چرخگوشت گیر کرده بود، خارج کنند.
وی افزود: متأسفانه در این حادثه، دست کودک دچار آسیب جدی شد بود که پس از رها سازی برای ادامه روند درمان در اختیار کادر پزشکی بیمارستان قرار گرفت.
رئیس سازمان آتشنشانی بندرعباس در بخش توصیههای ایمنی نیز تأکید کرد: چرخگوشت از جمله وسایل بسیار خطرناک در محیط خانه است و والدین باید در هنگام استفاده از آن، کودکان را از دستگاه دور نگه دارند و هرگز کودک را روی میز یا کنار دستگاه قرار ندهند. همچنین استفاده از محافظ و رعایت نکات ایمنی میتواند از وقوع چنین حوادث تلخی جلوگیری کند.
