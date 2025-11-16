به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به اعلام سفارت ایران در روسیه، در آستانه بیست و چهارمین نشست شورای نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای، نشست هماهنگ‌کنندگان ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با هدف رایزنی درباره اسناد و پیشنهادهای این سازمان روز جمعه در مسکو آغاز شده است.

نشست شورای هماهنگ کنندگان ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با حضور مهرداد کیایی، مدیر کل امور سازمان همکاری شانگهای و بریکس وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هماهنگ کننده ملی کشورمان در سازمان همکاری شانگهای روز یکشنبه به کار خود پایان می‌دهد.

این نشست با تمرکز بر اجلاس آتی نخست‌وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و مباحث مرتبط با آن از جمله اعلامیه مشترک پایانی، اجرای برنامه همکاری چندجانبه تجاری و اقتصادی کشورهای عضو برای دوره زمانی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، مصوبه شورای نخست وزیران درباره بودجه سازمان برای سال ۲۰۲۶ برگزار می‌شود.

از دیگر محورهای این نشست، نقشه راه توسعه همکاری میان کشورهای عضو در حوزه توسعه اجتماعی و حمایت اجتماعی برای دوره زمانی ۲۰۲۶ لغایت ۲۰۲۸، همکاری میان سازمان‌های راه آهن کشورهای عضو، هماهنگ سازی اقدامات در زمینه بهبود زیر ساخت مالی کشورهای عضو، توسعه تجارت الکترونیک، تشویق سرمایه گذاری‌های متقابل و همکاری در زمینه مبارزه با بیماری طاعون است.