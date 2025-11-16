به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، مهری حمیدی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، با اعلام این خبر، پیشرفت‌های دانشگاه در سال‌های اخیر را قابل توجه و نتیجه تلاش مستمر اعضای هیئت علمی و پژوهشگران عنوان کرد.

او افزود: بررسی روند رتبه دانشگاه بر اساس شاخص‌های نظام رتبه‌بندی QS نشان می‌دهد که دانشگاه شهید بهشتی در ارزیابی سال ۲۰۲۶ موفق شده است ارتقای چشمگیری در رتبه علمی خود در آسیا کسب کند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اعلام کرد: بر اساس گزارش منتشرشده، رتبه آسیایی دانشگاه از ۲۳۴ به ۲۱۴، رتبه‌بندی در منطقه آسیای جنوبی از ۴۸ به ۴۰ بهبود یافته است. همچنین در سطح ملی نیز دانشگاه به جایگاه هفتم در میان دانشگاه‌های ایران دست یافت.

وی، با اشاره به معیارهای ارزیابی در این نظام رتبه‌بندی افزود: کیواس (QS) از ۹ شاخص کلیدی برای سنجش عملکرد دانشگاه‌ها استفاده می‌کند.

شهرت دانشگاه (۳۰%)، ارزیابی کارفرمایان (۱۵%)، میزان استنادات به ازای هر عضو هیأت علمی (۲۰%)، نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجو (۱۰%)، نسبت اعضای هیأت علمی بین‌المللی (۵%)، نسبت دانشجویان بین‌المللی (۵%)، شبکه پژوهش بین‌المللی (۵%)، اشتغال فارغ‌التحصیلان (۵%)و توسعه پایدار (۵%) شاخص‌های کلیدی این رتبه‌بندی هستند.

حمیدی در پایان تأکید کرد: این موفقیت نتیجه تلاش مستمر در حوزه‌های پژوهش، آموزش، بین‌المللی‌سازی و ارتقای کیفیت علمی است و با همراهی اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه به دست آمده است.