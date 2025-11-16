فاطمهسادات موسوی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قلعه شهر آباد با مساحت حدود ۹۰۰ مترمربع در شمال شهرستان بافق در مجاورت کمربندی قرارگرفته است.
وی افزود: این قلعه دارای یک برج با ۱۶ جایگاه تیراندازی است و یک سنگانداز بالای درب ورودی آن قرار دارد.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بافق بیان کرد: مصالح بهکاررفته در قلعه خشت و گل، سنگ و آجر است، این بنا با پلان چهارضلعی و به صورت یک طبقه طراحیشده و ورودی بنا در ضلع جنوبی قرار دارد که در داخل قلعه تعبیه شده است، سقف فضاها عموماً به شکل ضربی و به صورت گهوارهای با قوس هلالی است.
موسوی ادامه داد: پروژه مرمت قلعه شهر آباد بافق با مشارکت فرمانداری و باهدف تثبیت وضعیت موجود و جلوگیری از تخریب بیشتر در حال اجراست که بر اساس پیشبینی انجامشده عملیات اجرایی شامل استحکامبخشی، مرمت نما، کاهگل پشتبام، اجرای طاقهای تخریبشده و بازسازی نمای داخلی خواهد بود.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بافق تصریح کرد: این قلعه مربوط به دوره قاجاریه است و سال ۱۳۸۴ به شماره ۱۵۰۵۶ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
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