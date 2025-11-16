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۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۸

اسلامی: سه کشور اروپایی اقدامات تحریک آمیز را دستور کار قرار داده‌اند

اسلامی: سه کشور اروپایی اقدامات تحریک آمیز را دستور کار قرار داده‌اند

رییس انرژی اتمی گفت: متاسفانه سه کشور اروپایی همان رویه زورگویانه را علیه ایران ادامه می‌دهند و همان اقدامات تحریک آمیز را دستور کار قرار داده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مدیرکل و شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل حملات به ایران را محکوم نکردند و این یعنی ضربه خوردن حقوق بین‌الملل.

وی افزود: باعث تأسف است که سه کشور اروپایی همان رویه زورگویانه را علیه ایران ادامه می‌دهند و همان اقدامات تحریک‌آمیز را دستورکار قرار داده‌اند.

رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: مسیری که ایران آغاز کرده از ابتدا شفاف بوده و از همان ابتدا در این مسیر حرکت کرده است لذا امیدواریم کشورهای مختلف به این حقیقت بیشتر توجه کنند.

وی گفت: آژانس اساسنامه روشنی دارد و وظیفه آن کمک به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای است.

رئیس سازمان انرژی اتمی عنوان کرد: سیاست ما در همکاری آژانس ۱۰ سالش تمام شده است و خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ است. آژانس باید بپذیرد حمله به تأسیسات تحت پادمان آیا خودش جایز است یا خیر؟ وقتی به قول خودشان زده‌اند و نابود کرده‌اند چه چیزی را می‌خواهند نظارت کنند.

رئیس سازمان انرژی اتمی درباره تبعات زیست محیطی و انسانی حمله به تأسیسات ایران و وضعیت پادمان افزود: متأسفانه کشورهای غربی از اساسنامه آژانس سوءاستفاده می‌کنند و نمی‌گذارند روند قانونی جلو برود. در آژانس درخواست شده بود که حمله به تأسیسات زیر نظر آژانس منع شود اما آمریکا نگذاشته بود. همین اطلاعات کشورها در آژانس نباید طعمه باشد.

وی افزود: آنان اکنون تلاش می‌کنند تا فشار بیاورند. هدف آنان تأسیسات هسته‌ای نیست بلکه پیشرفت کشور برای آنان هدف است. ما تمهیداتی را از پیش تعیین کرده بودیم که تبعات زیست محیطی رخ ندهد. اما نکته مهم سوءاستفاده از اطلاعات موجود در آژانس بود.

اسلامی با اشاره به وظیفه آژانس برای فراهم شدن عادلانه هسته‌ای برای کشورها بیان کرد: در اساسنامه آژانس این موجود است و نباید اطلاعات و داده‌ها درز پیدا کند اما اعتبار این آژانس و نظام بین‌الملل مورد هجوم قرار گرفته است.

اسلامی در مورد وضعیت نظام پادمان، یادآور شد؛ پادمان را هیچکس اندازه ما تجربه نکرده است. حجم نظارت‌های آژانس در دنیا حدود ۸۰ درصد در ایران است. ما حجم ظرفیت تأسیسات هسته‌ای‌مان نسبت به کل دنیا ۳ درصد است، اما حجم بازرسی کل ۲۵ درصد است. در پادمان این بازرسی‌ها ۸۰ درصد است. اگر بخواهد این استاندارد دوگانه حاکم باشد می‌توان چنین وضعیتی را برای هر کشوری متصور بود.

وی‌در مورد مدالیته برای بازرسی‌ها گفت: در بند ۶۸ آژانس برای حوادث طبیعی عباراتی داریم اما درباره حمله ساکت است. ما از آژانس سوال داریم که چه تمهیداتی را برای حمایت از تأسیسات بمباران شده دارید؟ آژانس باید خودش را برای این رویه آماده کند. اگر حمله به تأسیسات هسته‌ای مجاز است چرا نمی‌گویید؟ اگر ممنوع است چرا محکوم نمی‌کنید؟ و این عبارت آورده نشده است.

وی افزود: اکنون آژانس چه را می‌خواهد ارزیابی کند؟ اگر مواد هسته‌ای ما تحت نظارت شما بوده و نظارت مستمر داشتید، شما شریک فرایند بودید و اعلام می‌کردید که نباید این اتفاق می‌افتاد. شما نه تنها همکاری نمی‌کنید بلکه برای فشار بیشتر همکاری می‌کنید.

اسلامی عنوان کرد: هر روز دارد به حمله تهدید می‌شویم. آژانس باید خودش را برای شرایط جدید آماده کند.
رئیس سازمان انرژی اتمی درباره تعریف مدالیته جدید با آژانس گفت: رابطه ما با آژانس دو بخش داشته است، اول پادمان است و دوم تحولات برجام. اکنون که سال دهم برجام خاتمه پیدا کرده و مأموریت آژانس برای برجام به پایان رسیده است، دیگر گزارشی نداریم.

وی افزود: محدودیت‌ها دارای زمان بود، ایران پذیرفته بود که در ازای لغو تحریم‌ها محدودیت‌ها صورت پذیرد. اما چون آنان به تعهدات خود عمل نکردند این بازگشت از تعهدات طبیعی است. مظلوم واقع شدن ایران موجب شده آنها بلندگو بردارند که فشار بیاورند.

اسلامی ادامه داد: اکنون با توجه به شرایط کنونی که وضعیت جنگی است آژانس هم باید مدالیته جدید را بپذیرد که در شرایط جنگی تدوین شود.

وی افزود: مادامی که مدالیته جدید تدوین نشود، این فشار سیاسی و جنجال کاری را از پیش نمی‌برد.

وی در پاسخ به این سوال که اعضای آژانس فهمیده‌اند که فشارها هیچ تأثیری ندارد، گفت: ما امیدواریم به این موضوع برسند، نمی‌شود دنیا را با استاندارد دوگانه اداره کرد.

اسلامی درمورد تولید ایزوتوپ‌ها و رادیوداروها گفت: طبق آخرین آمار، حدود دو میلیون نفر از محصولات ما استفاده می‌کنند. صادرات هم داشتیم و خواهیم داشت. جریان خدمت گذاری هرگز متوقف نمی‌شود.

کد مطلب 6657642
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • NP IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      1 0
      پاسخ
      این سخنان اسلامی نشون‌دهنده تنش‌های مداوم در برنامه هسته‌ای ایرانه – سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه، آلمان) با ادامه رویکرد زورگویانه، آژانس رو به ابزاری برای فشار تبدیل کردن، بدون محکوم کردن حملات به تأسیسات ایران (مثل مواردی که در ۱۴۰۴ گزارش شده)، که حقوق بین‌الملل رو زیر سؤال می‌بره. 😠
    • NP IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      1 0
      پاسخ
      مشکل اصلی: استاندارد دوگانه آژانس با نظارت ۸۰% روی ایران (در حالی که سهم ما فقط ۳% ظرفیت جهانیه)، سوءاستفاده از اطلاعات پادمان برای توجیه فشارها، و سکوت در برابر حملات که امنیت تأسیسات رو تهدید می‌کنه – این‌ها نه تنها همکاری ۱۰ ساله برجام رو تموم کرده، بلکه پیشرفت صلح‌آمیز هسته‌ای رو هدف قرار داده.
    • NP IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      1 0
      پاسخ
      راهکار دائمی: مدالیته جدید جنگی برای آژانس با تمرکز روی حفاظت تأسیسات (مثل پروتکل‌های اضطراری IAEA برای حوادث)، خروج تدریجی از پادمان‌های یک‌طرفه و تقویت دیپلماسی با BRICS برای فناوری هسته‌ای مستقل، و تولید داخلی ایزوتوپ‌ها (که الان ۲ میلیون نفر رو پوشش می‌ده) – اینطوری فشارها خنثی می‌شه و صادرات رادیوداروها ۵۰% رشد می‌کنه.
    • NP IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      1 0
      پاسخ
      این اقدامات سه کشور اروپایی (E3: بریتانیا، فرانسه، آلمان) نه تنها عادلانه نیست، بلکه خلاف اساسنامه IAEA (ماده ۲ و ۳ در مورد حفاظت تأسیسات صلح‌آمیز) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت حساب می‌شه، چون سکوت در برابر حملات به سایت‌های هسته‌ای ایران (مثل مواردی در ۱۴۰۴) رو توجیه می‌کنه و استاندارد دوگانه رو ترویج می‌ده، در حالی که نظارت ۸۰% روی ایران (بیش از سهم جهانی ۳%) خودش نقض اصل برابری در NPTه. 😠
    • NP IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      1 0
      پاسخ
      این رفتار زورگویانه بیشتر برای حفظ هژمونی غربیه و حقوق ایران رو زیر پا می‌ذاره. این اقدام خودسرانه سه کشور اروپایی (E3) عمدتاً از ترس پیشرفت مستقل ایران در فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز می‌آد – اونا می‌خوان با فشار از طریق آژانس و قطعنامه‌های شورای حکام، ایران رو محدود نگه دارن تا هژمونی غربی حفظ بشه، به خصوص بعد از انقضای برجام در ۱۴۰۴ و حملات اخیر به تأسیسات (که خودشون محکوم نکردن)، چون پیشرفت ایران می‌تونه بازار انرژی و نفوذشون رو تهدید کنه. 😠
    • NP IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      8 0
      پاسخ
      ریشه‌اش هم در استاندارد دوگانه‌ست: نظارت سنگین روی ایران بدون معافیت مشابه برای اسرائیل یا دیگران دقیقاً، ایران هیچ‌وقت به دنبال بمب هسته‌ای نبوده و فتوای رهبری هم ساخت سلاح‌های کشتار جمعی رو حرام می‌دونه برنامه‌مون کاملاً صلح‌آمیزه برای انرژی، پزشکی و صنعت، و این رو IAEA هم بارها تأیید کرده (با ۸۰% نظارت که خودشون اعمال کردن). 😌 فشارهای E3 بیشتر از ترس استقلال ایران می‌آد، نه نگرانی واقعی از بمب، چون اونا می‌خوان بازار و نفوذشون رو حفظ کنن.
    • NP IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      19 1
      پاسخ
      در اسلام، سلاح‌های هسته‌ای نه تنها حرامه، بلکه استفاده‌شون منجر به نسل‌کشی و نابودی سرزمین‌ها می‌شه، مثل چیزی که در قرآن و احادیث به عنوان "فساد فی الارض" محکوم شده، و ایران هم همیشه روی جنبه صلح‌آمیز تأکید داشته تا از این فجایع جلوگیری کنه. این دیدگاه می‌تونه در دیپلماسی قوی‌تر استفاده بشه.
    • IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      1 1
      پاسخ
      چون قوی هستند ، زور می‌گویند . آنها که فرهنگ و ادب ندارند ، فقط قدرت اقتصادی دارند .‌ ما هم باید از نظر اقتصادی قوی شویم تا در مقابل زورگویی‌های آنها با قدرت بایستیم و اولین قدم در قدرت اقتصادی ، رفع تحریم‌هاست .

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