به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مدیرکل و شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل حملات به ایران را محکوم نکردند و این یعنی ضربه خوردن حقوق بینالملل.
وی افزود: باعث تأسف است که سه کشور اروپایی همان رویه زورگویانه را علیه ایران ادامه میدهند و همان اقدامات تحریکآمیز را دستورکار قرار دادهاند.
رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: مسیری که ایران آغاز کرده از ابتدا شفاف بوده و از همان ابتدا در این مسیر حرکت کرده است لذا امیدواریم کشورهای مختلف به این حقیقت بیشتر توجه کنند.
وی گفت: آژانس اساسنامه روشنی دارد و وظیفه آن کمک به فناوری صلحآمیز هستهای است.
رئیس سازمان انرژی اتمی عنوان کرد: سیاست ما در همکاری آژانس ۱۰ سالش تمام شده است و خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ است. آژانس باید بپذیرد حمله به تأسیسات تحت پادمان آیا خودش جایز است یا خیر؟ وقتی به قول خودشان زدهاند و نابود کردهاند چه چیزی را میخواهند نظارت کنند.
رئیس سازمان انرژی اتمی درباره تبعات زیست محیطی و انسانی حمله به تأسیسات ایران و وضعیت پادمان افزود: متأسفانه کشورهای غربی از اساسنامه آژانس سوءاستفاده میکنند و نمیگذارند روند قانونی جلو برود. در آژانس درخواست شده بود که حمله به تأسیسات زیر نظر آژانس منع شود اما آمریکا نگذاشته بود. همین اطلاعات کشورها در آژانس نباید طعمه باشد.
وی افزود: آنان اکنون تلاش میکنند تا فشار بیاورند. هدف آنان تأسیسات هستهای نیست بلکه پیشرفت کشور برای آنان هدف است. ما تمهیداتی را از پیش تعیین کرده بودیم که تبعات زیست محیطی رخ ندهد. اما نکته مهم سوءاستفاده از اطلاعات موجود در آژانس بود.
اسلامی با اشاره به وظیفه آژانس برای فراهم شدن عادلانه هستهای برای کشورها بیان کرد: در اساسنامه آژانس این موجود است و نباید اطلاعات و دادهها درز پیدا کند اما اعتبار این آژانس و نظام بینالملل مورد هجوم قرار گرفته است.
اسلامی در مورد وضعیت نظام پادمان، یادآور شد؛ پادمان را هیچکس اندازه ما تجربه نکرده است. حجم نظارتهای آژانس در دنیا حدود ۸۰ درصد در ایران است. ما حجم ظرفیت تأسیسات هستهایمان نسبت به کل دنیا ۳ درصد است، اما حجم بازرسی کل ۲۵ درصد است. در پادمان این بازرسیها ۸۰ درصد است. اگر بخواهد این استاندارد دوگانه حاکم باشد میتوان چنین وضعیتی را برای هر کشوری متصور بود.
ویدر مورد مدالیته برای بازرسیها گفت: در بند ۶۸ آژانس برای حوادث طبیعی عباراتی داریم اما درباره حمله ساکت است. ما از آژانس سوال داریم که چه تمهیداتی را برای حمایت از تأسیسات بمباران شده دارید؟ آژانس باید خودش را برای این رویه آماده کند. اگر حمله به تأسیسات هستهای مجاز است چرا نمیگویید؟ اگر ممنوع است چرا محکوم نمیکنید؟ و این عبارت آورده نشده است.
وی افزود: اکنون آژانس چه را میخواهد ارزیابی کند؟ اگر مواد هستهای ما تحت نظارت شما بوده و نظارت مستمر داشتید، شما شریک فرایند بودید و اعلام میکردید که نباید این اتفاق میافتاد. شما نه تنها همکاری نمیکنید بلکه برای فشار بیشتر همکاری میکنید.
اسلامی عنوان کرد: هر روز دارد به حمله تهدید میشویم. آژانس باید خودش را برای شرایط جدید آماده کند.
رئیس سازمان انرژی اتمی درباره تعریف مدالیته جدید با آژانس گفت: رابطه ما با آژانس دو بخش داشته است، اول پادمان است و دوم تحولات برجام. اکنون که سال دهم برجام خاتمه پیدا کرده و مأموریت آژانس برای برجام به پایان رسیده است، دیگر گزارشی نداریم.
وی افزود: محدودیتها دارای زمان بود، ایران پذیرفته بود که در ازای لغو تحریمها محدودیتها صورت پذیرد. اما چون آنان به تعهدات خود عمل نکردند این بازگشت از تعهدات طبیعی است. مظلوم واقع شدن ایران موجب شده آنها بلندگو بردارند که فشار بیاورند.
اسلامی ادامه داد: اکنون با توجه به شرایط کنونی که وضعیت جنگی است آژانس هم باید مدالیته جدید را بپذیرد که در شرایط جنگی تدوین شود.
وی افزود: مادامی که مدالیته جدید تدوین نشود، این فشار سیاسی و جنجال کاری را از پیش نمیبرد.
وی در پاسخ به این سوال که اعضای آژانس فهمیدهاند که فشارها هیچ تأثیری ندارد، گفت: ما امیدواریم به این موضوع برسند، نمیشود دنیا را با استاندارد دوگانه اداره کرد.
اسلامی درمورد تولید ایزوتوپها و رادیوداروها گفت: طبق آخرین آمار، حدود دو میلیون نفر از محصولات ما استفاده میکنند. صادرات هم داشتیم و خواهیم داشت. جریان خدمت گذاری هرگز متوقف نمیشود.
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