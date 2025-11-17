به گزارش خبرنگار مهر،، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) مراسم عزاداری در مؤسسه آموزش عالی معصومیه خواهران برگزار می‌کند.

در این آئین سوگواری، حجت‌الاسلام سیدحسین مؤمنی به ایراد سخن خواهد پرداخت و جواد برزگر به ذکر مصیبت و مرثیه‌خوانی می‌پردازد.

مراسم از روز دوشنبه تا چهارشنبه، ۲۸ تا ۳۰ آبان‌ماه، از ساعت ۱۸:۳۰ در محل قم، بلوار امین، بعد از سه‌راه سالاریه، مؤسسه آموزش عالی معصومیه خواهران برگزار می‌شود.

در حاشیه این برنامه، غرفه‌های فرهنگی، نمایشگاه و حسینیه کودک نیز برای بهره‌مندی خانواده‌ها تدارک دیده شده است. عموم مردم و دوستداران اهل‌بیت (ع) برای حضور در این محفل معنوی دعوت شده‌اند.