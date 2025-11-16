  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۱۷

ستاد پشتیبانی اطفای حریق در مرز آزادشهر و مینودشت فعال شد

ستاد پشتیبانی اطفای حریق در مرز آزادشهر و مینودشت فعال شد

گرگان-معاون برنامه‌ریزی اداره‌کل منابع طبیعی گلستان گفت: با اوج‌گیری آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی دو شهرستان، منابع طبیعی گلستان ستاد ویژه پشتیبانی و هماهنگی عملیات را راه‌اندازی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا احمدی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هم‌زمان با ادامه حریق در محدوده مشترک آزادشهر و مینودشت، ساختار ویژه مدیریت عملیات در مرکز استان به‌صورت فوری فعال شده است تا روند پشتیبانی و تجهیز نیروها سرعت بگیرد.

وی افزود: این ستاد مسئولیت هماهنگ‌سازی نیروهای عملیاتی، تأمین تجهیزات مورد نیاز و تسهیل اعزام گروه‌های امدادی را بر عهده دارد و با هدف افزایش تمرکز و انسجام در عملیات اطفا تشکیل شده است.

به گفته احمدی، مدیرکل منابع طبیعی گلستان نیز در منطقه حضور دارند و از نزدیک هدایت مراحل مختلف مهار حریق را بر عهده گرفته‌اند.

وی افزود: همه نیروهای اداری و یگان حفاظت در سراسر استان در وضعیت آماده‌باش قرار دارند و ارتباط مستمر با هلال‌احمر، دستگاه‌های امدادی و مدیریت بحران شهرستان‌ها برقرار است تا پشتیبانی میدانی بدون توقف ادامه یابد.

کد خبر 6658124

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها