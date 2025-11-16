ستاد پشتیبانی اطفای حریق در مرز آزادشهر و مینودشت فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا احمدی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با ادامه حریق در محدوده مشترک آزادشهر و مینودشت، ساختار ویژه مدیریت عملیات در مرکز استان بهصورت فوری فعال شده است تا روند پشتیبانی و تجهیز نیروها سرعت بگیرد.
وی افزود: این ستاد مسئولیت هماهنگسازی نیروهای عملیاتی، تأمین تجهیزات مورد نیاز و تسهیل اعزام گروههای امدادی را بر عهده دارد و با هدف افزایش تمرکز و انسجام در عملیات اطفا تشکیل شده است.
به گفته احمدی، مدیرکل منابع طبیعی گلستان نیز در منطقه حضور دارند و از نزدیک هدایت مراحل مختلف مهار حریق را بر عهده گرفتهاند.
وی افزود: همه نیروهای اداری و یگان حفاظت در سراسر استان در وضعیت آمادهباش قرار دارند و ارتباط مستمر با هلالاحمر، دستگاههای امدادی و مدیریت بحران شهرستانها برقرار است تا پشتیبانی میدانی بدون توقف ادامه یابد.
نظر شما