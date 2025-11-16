  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۳۳

احمدی: روزانه ۵۸ ازدواج در آذربایجان غربی ثبت می شود

ارومیه - مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌غربی با اشاره به ثبت روزانه ۵۸ ازدواج گفت: از ابتدای امسال تاکنون ثبت ازدواج در استان روند کاهشی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید احمدی در این زمینه اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ثبت ازدواج در استان روند کاهشی داشته و از ۶۱ مورد مدت مشابه پارسال به ۵۸ مورد رسیده است.

وی ادامه داد: امسال، ۱۲ هزار و ۵۰۵ مورد ازدواج در پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور به ثبت رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۳ هزار و ۲۰۵ مورد بود.

احمدی، با اشاره به کاهش ۷۰۰ موردی ثبت ازدواج در هفت ماهه گذشته در مقایسه با مدت مشابه پارسال اظهارکرد: این در حالی است که آمار طلاق در استان رو به افزایش است.

وی گفت: در این مدت بیش از چهار هزار و ۶۰۰ مورد طلاق در استان به ثبت رسیده که ۶.۵ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌غربی، در خصوص آمار طلاق‌های زیر یک سال در استان این مدت هم افزود: در این مدت ۲۳۷ مورد طلاق زیر یک سال در استان ثبت شده که امیدواریم روند این نوع طلاق‌ها کاهش یابد.

