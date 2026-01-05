  1. اقتصاد
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۸:۲۸

چرا ارزها به کشور برنمی‌گردد؟

صادرکنندگان یارانه‌بگیر با ادعای بازار آزاد، از بازگرداندن ۹۶ میلیارد دلار ارز امتناع می‌کنند؛ منابعی که از جیب تک‌تک شهروندان پرداخت شده است.

یادداشت مهمان، سیدمحسن موتورچی- کارشناس حوزه اقتصاد: در جدال بر سر بازگشت ارز صادراتی، گروهی از صادرکنندگان عمده پشت سنگر بازار آزاد و مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری پنهان شده و با ادعای اینکه ارز برای خودمان است، از تزریق آن به چرخه رسمی امتناع می‌کنند. این ادعا شاید در یک اقتصاد رقابتی و شفاف معتبر باشد، اما در مختصات اقتصاد ایران، بیشتر به شوخی شبیه است. طنز ماجرا اینجاست که همین مدعیان بازار آزاد در مرحله فروش و کسب دلار، تمام امپراتوری تولید خود را بر پایه دستوری‌ترین و یارانه‌ای‌ترین اقتصاد ممکن بنا کرده‌اند.

آنها زمانی که برق و گاز را با قیمت بسیار نازل و نیروی کار متخصص را با حقوق حدوداً ۱۲۰ دلاری معادل دستمزد دو روز کارگر در اروپا دریافت می‌کنند، هیچ شکایتی از قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت ندارند. اما لحظه‌ای که نوبت به بازگرداندن محصول نهایی این رانت عظیم یعنی دلار صادراتی می‌رسد، ناگهان لیبرال می‌شوند و قیمت‌های جهانی را طلب می‌کنند. آنها هزینه‌های‌شان را ریالی و یارانه‌ای پرداخت می‌کنند، اما درآمدهای‌شان را دلاری و آزاد می‌خواهند.

باید توجه کرد که ۹۶ میلیارد دلار بازنگشته به چرخه ارزی کشور، پول شخصی این افراد نیست، بلکه شکل تغلیظ‌شده و تبدیل‌یافته میلیاردها دلار یارانه انرژی، آب کمیاب و منابع ملی است که از جیب تک‌تک شهروندان پرداخت شده است. حبس کردن این ارز در خارج یا فروش آن به نرخ‌های سوداگرانه، در واقع صادرات یارانه‌های ملت به نفع یک اقلیت خاص است.

اگر صادرکننده‌ای مدعی است که ارز متعلق به خودش است و می‌خواهد آن را به نرخ بازار آزاد بفروشد، باید خوراک گاز، برق و نیروی کار خود را نیز به نرخ بین‌المللی و آزاد خریداری کند. نمی‌شود از سفره یارانه‌ای مستضعفان تغذیه کرد و محصول را به قیمت نیویورک فروخت. تا زمانی که این چرخه معیوب ادامه دارد، نباید انتظار حل بحران‌های ارزی کشور را داشت.

کد خبر 6712421
فاطمه امیر احمدی

    • حرف مردم IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      13 0
      پاسخ
      خوب نفت وگازشون را تاتسویه دلارها قطع کنید
    • IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      14 0
      پاسخ
      این صادر کنندگان و واردکنندگان کیا هستند که یه دولت زورش نمیرسه قوه قضاییه و نیروهای نظامی زورش نمیرسه به ملت اعلام کنیید تا ملت اونارو ادب کنن اعدامشان کنند که انقدر به ملت دارن ظلم میکنن خدا لعنتشون کنه
    • IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      11 0
      پاسخ
      باید اعدام بشن
    • داریوش IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      6 0
      پاسخ
      خب این موارد دولت و قوه قضائیه و مجلس باید جلوگیری کنند قوه قضاییه اگه چندتا از این رانت خواران رو محاکمه کند حساب دست بقیه میاد ۹۶ میلیارد دلار مگه پول کمیه میشه یه کشور جدید باهاش ساخت
    • AT ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      4 0
      پاسخ
      فامیل دور ما از ارز ترجیحی در حوزه دارو بیلیونر شده! یادمه تو عروسیش ماشین هم نداشت و بعد از ازدواج توی یکی از اتاق های خونه باباش زندگی کرد. اما الان صاحب چند دستگاه آپارتمان در تهرانه و کلی ملک خریده. پورشه سوار میشه! خانومشم با ماشین پورشه هی میاد جلو فامیل پز میده! همه هم میدونن از کجا اومده!!!
    • سعید GB ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      3 0
      پاسخ
      با سلام، بهترین و عاقلانه ترین کار دولت انجام قانون است. اگر صادر کننده ای امتناع از بازگشت ارز میکند باید تفاوت قیمت جهانی آب،برق،گاز،سوخت و زمین و حتی وامهای گرفته شده را بر حسب تورم روزانه از اول با سود بازگرداند. در صورت تاخیر سود روزانه تعلق بگیرد.
    • محمد FR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      3 0
      پاسخ
      این مافیایی که پشت این ماجراس و دولت زورش نمیرسه اسم نداره؟ جا نداره؟
    • محمد IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      8 0
      پاسخ
      علت عدم برگشت ارز عدم شفافیت در سیستم اقتصادی و تعداد دزدان زیاد است.
    • علی IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      4 0
      پاسخ
      دولت و نظام همین یک مورد را با فرهنگ سازی و اعمال قانون حل کنند بسیاری از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد. صادرکنندگان باید بدانند که ارز صادراتی امانت است در دست آنان و اگر برنگردانند خیانت کرده اند، بدتر از دزدی.

