اخطار پیونگ‌یانگ به سئول: زیردریایی هسته‌ای، یعنی بمب اتمی

کره شمالی اعلام کرد که دستیابی سئول به زیردریایی هسته‌ای موجب دستیابی آن به سلاح هسته‌ای می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره گزارش داد که خبرگزاری رسمی کره شمالی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که دستیابی کره جنوبی به یک زیردریایی هسته‌ای، به طور مستقیم این کشور را به سمت تملک سلاح‌های هسته‌ای سوق خواهد داد.

این واکنش کره شمالی چند روز پس از آن روی می‌دهد که یکی از مقام‌های نهاد ریاست جمهوری کره جنوبی ۱۷ آبان ماه اعلام کرد این کشور به دنبال دریافت اورانیوم غنی شده از آمریکا جهت استفاده به عنوان سوخت برای زیردریایی اتمی و ساخت این زیردریایی در داخل کشور است.

این اظهار نظر پس از آن مطرح می‌شود که «لی جائه میونگ» رئیس جمهور کره جنوبی در جریان دیدار با «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی خود در سئول گفته بود که کشورش به دنبال آن است که زیردریایی خودش را بسازد و از رئیس جمهوری آمریکا برای دریافت سوخت مربوط به این زیردریایی درخواست کمک کرده است.

