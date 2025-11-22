سئول از تعقیب قضائی عوامل ارسال بالون به کره شمالی خبرداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای کره‌ای «جونگ آنگ»، دستگاه قضائی کره جنوبی برای ۱۷ شهروند این کشور که متهم به ارسال بیش از هزار بالون به مناطق مرزی کره شمالی هستنند، قرار بازداشت صادر کرد.

براساس این گزارش، متهمان از ژانویه ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۵ در مناطق مرزی یونچئون، پاجو، گیمپو و چورون، با استفاده از گاز پرفشار، هزار و ۲۵ بالون به کره شمالی ارسال کردند.

این رسانه کره‌ای با اشاره به اینکه وزن بسته‌های ارسالی از طریق این بالون‌ها، بیش از ۲ کیلوگرم بوده است، از احتمال اعمال جریمه سه هزار و چهارصد دلاری برای این افراد، به جرم نقض قانون ایمنی هوانوردی خبرداد.

لی جائه‌میونگ رئیس جمهوری کره جنوبی، ارسال بالون‌های حاوی مطالب تبلیغاتی علیه رهبران کره شمالی را تحریک آمیز و عامل افزایش تنش‌ها اعلام کرده است.

پیشتر و در اقدامی متقابل، کره شمالی، هزاران تن زباله را با بالون به کره جنوبی ارسال کرده بود.

کارشناسان، دخالت قدرت‌های خارجی به ویژه آمریکا را مهمترین عامل تشدید تنش‌ها در شبه جزیره کره اعلام کرده اند.