به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کره شمالی (کی‌سی‌ان‌ای)، کیم جونگ‌اون در مراسم گرامیداشت هشتادمین سالگرد تأسیس نیروی هوایی ارتش، در یکی از پایگاه‌های شرقی این کشور، از تجهیز نیروی هوایی این کشور به «دارایی‌های راهبردی جدید» با هدف تقویت بازدارندگی هسته‌ای خبر داد.

این مقام کره شمالی ضمن قدردانی از خلبانان و نیروهای عملیاتی نیروی هوایی این کشور، تأکید کرد که نتیجه هر نبرد هوایی بیش از آنکه وابسته به تجهیزات باشد، به «روحیه و اراده خلبانان» بستگی دارد.

وی، نیروی هوایی را «نخستین رسته نظامی» توصیف کرد که به گفته او، از پشتوانه ایدئولوژیک و انقلابی قوی برخوردار است.

افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه شرق آسیا به تنش‌ها بین کشورهای منطقه افزوده است.

باوجود تاکید سئول بر تلاش برای همزیستی مسالمت آمیز با پیونگ یانگ، مقامات کره شمالی، همکاری نظامی کره جنوبی با آمریکا را تهدیدی برای موجودیت خود می‌دانند.