ندا شهسواری در رنکینگ جهانی تنیس روی میز ۹۵ پله صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جهانی تنیس روی میز رده بندی جدید بازیکنان این رشته را اعلام کرد. در رده بندی منتشر شده که مربوط به هفته چهل و هفتم می شود، ندا شهسواری با صعودی ۹۵ پله ای به رده اول برترین بازیکنان ایران در بخش زنان رنکینگ جهانی بازگشت.

این جایگاه در یکی دو ماه اخیر در اختیار شیما صفایی بود اما ندا شهسواری با کسب ۲ طلای انفرادی و دوبل در بازی های کشورهای اسلامی مجدد آن را در اختیار گرفت.

در بخش مردان برادران رده بندی جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز، برادران عالمیان که در بازی های کشورهای اسلامی غایب بودند سقوط کرده اند. در این بخش امیرحسین هدایی ۹ پله صعود داشته است و به جمع بازیکنان زیر ۲۰۰ بازگشته است.

جایگاه بازیکنان تنیس روی میز ایران در رنکینگ جهانی به این شرح است:

زنان

* ندا شهسواری: این بازیکن با ۹۵ پله صعود در جایگاه ۱۳۳ جهان ایستاده است

* شیما صفایی: این بازیکن با ۱۴ پله صعود در جایگاه ۱۶۶ جهان ایستاده است

* الینا رحیمی: این بازیکن با ۲ پله سقوط در جایگاه ۲۶۰ جهان ایستاده است

* مهشید اشتری: این بازیکن با ۲ پله صعود در جایگاه ۳۲۳ جهان ایستاده است

* ستایش ایلوخانی: این بازیکن با یک پله صعود در جایگاه ۳۵۶ جهان ایستاده است

مردان

* نوشاد عالمیان: این بازیکن با ۲ پله سقوط در جایگاه ۸۶ جهان ایستاده است

* بنیامین فرجی: این بازیکن با ۲ پله سقوط در جایگاه ۱۴۵ جهان ایستاده است

* نیما عالمیان: این بازیکن با ۲ پله سقوط درجایگاه ۱۷۲ جهان ایستاده است

* امیرحسین هدایی: این بازیکن با ۹ پله صعود در جایگاه ۱۹۹ جهان ایستاده است

* امیرحسین کشاورزی: این بازیکن با ۳ پله سقوط در جایگاه ۳۲۷ جهان ایستاده است

