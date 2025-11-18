به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کریم آقایی با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، از هفته آینده پروازهای رفتوبرگشت اهواز – قشم – اهواز در روزهای سهشنبه و جمعه بهصورت منظم انجام خواهد شد.
وی افزود: راهاندازی این مسیر جدید در ادامه برنامه توسعه شبکه پروازی فرودگاه قشم است و با هدف افزایش ارتباطات هوایی، رونق گردشگری و بهبود خدمات سفر برای اهالی و مسافران صورت میگیرد.
کریم آقایی تأکید کرد: با اضافه شدن این مسیر، فرودگاه قشم گام دیگری در راستای گسترش مقاصد پروازی داخلی برداشته و تلاشها برای ایجاد مسیرهای جدید در آینده نیز ادامه دارد.
گفتنی است فرودگاه بینالمللی قشم هماکنون دارای پروازهای منظم به مقاصد تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، ساری، رشت، کیش و همچنین یک مسیر خارجی به دبی است.
نظر شما