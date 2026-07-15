  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

تشییع پیکر سه شهید خانواده محیط‌بان در حاجی‌آباد

تشییع پیکر سه شهید خانواده محیط‌بان در حاجی‌آباد

حاجی آباد - مراسم تشییع و تدفین سه شهید از خانواده محیط‌بان که در حمله تروریستی ارتش آمریکا به شهادت رسیدند، امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه در شهر حاجی‌آباد برگزار می‌شود. ‌

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع و تدفین سه شهید خانواده محیط‌بان که در حمله بامداد سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ارتش تروریستی آمریکا به شهادت رسیدند، امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ساعت ۱۷ برگزار می‌گردد.

این مراسم از چهار راه فرهنگ آغاز شده و تا امامزادگان سید محمد و سید امیر نظام‌الدین (علیهم السلام) در شهر حاجی‌آباد ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6889002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها