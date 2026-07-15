به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع و تدفین سه شهید خانواده محیطبان که در حمله بامداد سهشنبه ۲۳ تیرماه ارتش تروریستی آمریکا به شهادت رسیدند، امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ساعت ۱۷ برگزار میگردد.
این مراسم از چهار راه فرهنگ آغاز شده و تا امامزادگان سید محمد و سید امیر نظامالدین (علیهم السلام) در شهر حاجیآباد ادامه خواهد داشت.
حاجی آباد - مراسم تشییع و تدفین سه شهید از خانواده محیطبان که در حمله تروریستی ارتش آمریکا به شهادت رسیدند، امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه در شهر حاجیآباد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع و تدفین سه شهید خانواده محیطبان که در حمله بامداد سهشنبه ۲۳ تیرماه ارتش تروریستی آمریکا به شهادت رسیدند، امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ساعت ۱۷ برگزار میگردد.
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