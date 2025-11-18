به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر سه‌شنبه در نشست با معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور اظهار کرد: تکریم و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه مورد تاکید قرار دارد و در این راستا برنامه‌های گوناگونی اجرا می‌شود

وی از برگزاری دهمین جشنواره ملی تئاتر ایثار در بوشهر خبر داد و افزود: دهمین جشنواره ملی تئاتر ایثار با حضور جمعی از هنرمندان از سراسر کشور اواخر دیماه سال جاری در مرکز استان بوشهر برگزار می‌شود.

استاندار بوشهر تصریح کرد: این جشنواره با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر دستگاه‌های ذیربط به صورت خیابانی و صحنه‌ای برگزار می‌شود.

زارع ابراز داشت: همچنین همایش تجلیل از نخبگان شاهد و ایثارگر شاغل در صنایع پارس جنوبی نیز در اواخر دیماه با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های ذیربط با حضور مقامات ملی برگزار می‌شود.