محموله قاچاق در مرزهای آبی استان بوشهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالله خسروی اظهار کرد: در راستای مبارزه جدی و مستمر با قاچاقچیان، مرزبانان با هدایت اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند سه فروند شناور حامل کالای قاچاق شناسایی و توقیف کنند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره به توقیف سه فروند شناور در این عملیات تصریح کرد: در بازرسی دقیق از شناوران توقیفی، انواع قطعات لیفتراک، لوازم آرایشی بهداشتی، لوازم آشپزخانه، لوازم برقی خانگی، لوازم التحریر، ادوات صید ترال و ۴۵۰ کیلوگرم ماهی مرکب جمعاً به ارزش ۵۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال کشف شد.

وی در ادامه با بیان اینکه سه نفر متهم دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: مرزبانان بوشهر به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند، عده‌ای سودجو منافع ملی را به خطر بیندازند و به تولید کالاهای اساسی کشور ضربه بزنند.