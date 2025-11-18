  1. استانها
۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۵۲

محموله قاچاق در مرزهای آبی استان بوشهر کشف شد

بوشهر- فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقیف سه فروند شناور با کشف بیش از ۵۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آبی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالله خسروی اظهار کرد: در راستای مبارزه جدی و مستمر با قاچاقچیان، مرزبانان با هدایت اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند سه فروند شناور حامل کالای قاچاق شناسایی و توقیف کنند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره به توقیف سه فروند شناور در این عملیات تصریح کرد: در بازرسی دقیق از شناوران توقیفی، انواع قطعات لیفتراک، لوازم آرایشی بهداشتی، لوازم آشپزخانه، لوازم برقی خانگی، لوازم التحریر، ادوات صید ترال و ۴۵۰ کیلوگرم ماهی مرکب جمعاً به ارزش ۵۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال کشف شد.

وی در ادامه با بیان اینکه سه نفر متهم دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: مرزبانان بوشهر به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند، عده‌ای سودجو منافع ملی را به خطر بیندازند و به تولید کالاهای اساسی کشور ضربه بزنند.

