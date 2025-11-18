جشنواره تئاتر امسال نقطه عطف تمرکززدایی فرهنگی در استان بود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین شامگاه سه شنبه در مراسم اختتامیه سی‌وششمین جشنواره تئاتر استان با قدردانی از هنرمندان، پیشکسوتان و خانواده تئاتر گفت: زبان فرهنگ، زبان قدرشناسی است و این جشنواره حاصل همراهی تمام اهالی فرهنگ و هنر، به‌ویژه هنرمندان جوان و پیشکسوتی است که در کنار هم این رخداد فرهنگی را رقم زدند.

وی با اشاره به نقش محوری هنرمندان و داوران افزود: هیئت داوران در بخش‌های مختلف، جشنواره را به سمت کیفیت مطلوب هدایت کردند و اصحاب رسانه نیز با انتشار دقیق و گسترده اخبار، نقش مهمی در تبیین این رویداد برای مردم استان و کشور داشتند.

گلچین اجرای برنامه‌ها در چند شهرستان و مناطق مرزی گلستان را از نقاط قوت این دوره دانست و گفت: تمرکززدایی یکی از اهداف مهم شورای سیاست‌گذاری بود. امسال جشنواره به شکل مردمی برگزار شد و این مدل، گامی مهم در تحقق تأکیدات رهبری مبنی بر سپردن فعالیت‌های فرهنگی و هنری به اهل آن است.

وی ضمن قدردانی از همکاری شهرداری گرگان، شورای اسلامی شهر و مجموعه‌های حمایتی افزود: با وجود محدودیت‌های مالی، نهادهای مختلف برای برگزاری جشنواره همراهی کردند و این همراهی ارزشمند است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با بیان اینکه تئاتر رنگین‌کمان هنرها است، بر لزوم برنامه‌ریزی علمی در این حوزه تأکید کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنم کارگروهی پژوهشی با حضور پیشکسوتان و اساتید شکل بگیرد تا نظام مسائل تئاتر استان شناسایی و مسیر آینده این هنر به‌صورت علمی طراحی شود.

وی همچنین بر تولید آثار ایرانی فاخر و استفاده هوشمندانه از تجربیات جهانی تأکید کرد و افزود: آثار این جشنواره نشان داد که هنرمندان گلستان ظرفیت بالایی در خلق آثار ایرانی دارند. البته بهره‌گیری از تجربه‌های غربی مانعی ندارد، اما باید آنها را بومی و ایرانی‌سازی کرد.

گلچین ادامه داد: تئاتر نباید فقط برای قشر خاص باشد. هنرمندان باید آثاری تولید کنند که خانه‌دار، کشاورز و همه اقشار جامعه بتوانند با آن ارتباط بگیرند. تئاتر همیشه مخاطب دارد و باید برای همه مردم تولید شود.

مدیرکل ارشاد گلستان با تشکر از گروه‌های نمایشی، دبیرخانه جشنواره، داوران و عوامل اجرایی گفت: امیدوارم آثار این جشنواره بتواند برای استان و ایران اسلامی افتخارآفرین باشد و مسیر تعالی تئاتر گلستان را هموار کند.

