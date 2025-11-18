به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه سه شنبه در دیدار با «محمد علیاکبری» رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور در دفتر خود با تاکید بر اهمیت مهارتآموزی و نیز کاربردی بودن تحصیلات دانشگاهی گفت: در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی استان نیازمند نیرو هستند اما به دلیل فاصله تحصیلات دانشگاهی با نیازهای صنعت در تأمین نیرو با مشکل مواجه شدهاند.
وی خواستار تناسب رشتههای دانشگاهی با نیازهای جامعه شد و با اشاره به هدفگذاری دانشگاه علمی کاربردی برای تحقق این امر، گفت: مهارتآموزی نباید به عنوان یک موضوع فرعی تلقی شود، چراکه فلسفه تحصیل علم، کسب مهارت به منظور حل مسئله است.
امام جمعه سمنان با بیان اینکه مدرکگرایی باید به عنوان یک آسیب و معضل فرهنگی شناخته شود، تصریح کرد: مسألهمحوری باید به محور اصلیِ تحصیلات دانشگاهی تبدیل شود.
مطیعی بهروزرسانی مهارتهای منابع انسانی در کشور را لازمه رشد اقتصادی و صنعتی دانست و گفت: اگر در دانشگاههایی مانند دانشگاه علمی کاربردی بر روی نیازسنجی متمرکز شویم و به دنبال رفع مشکلی از مشکلات کشور باشیم ثمرات متنوع آنرا در جامعه مشاهده خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اهمیت هدایت تحصیلی و شغلی در دانشگاهها اظهار کرد: اینکه در آغاز تحصیل دانشجویان به آنها گفته شود این کشور جای پیشرفت و ترقی نیست، اقدامی ناپسند و نسنجیده است چراکه همه باید از تمام ظرفیتها برای رشد و توسعه میهن اسلامی بهره بگیریم.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان همچنین تربیت شاگردان توانمند را یکی از وظایف مهم اساتید دانشگاهها عنوان کرد و گفت: امیدواریم دانشگاههای کشور نقش مهم و حیاتی خود را در تربیت دانشجویان متخصص و متعهد به نحوی مطلوب ایفا کنند.
