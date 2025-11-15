به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه شنبه در سومین نشست ارکان شبکه تربیتی صالحین استان سمنان با حضور جمعی از ائمه جمعه و اعضای این شبکه در محل سپاه سمنان، با اشاره به حکمت ۱۵۰ نهج‌البلاغه در تاکید بر موضوع تربیت نفس گفت: امام علی (ع) می‌فرماید «لَا تَکُنْ مِمَّنْ یَرْجُو الْآخِرَةَ بِغَیْرِ عَمَلٍ» از آن دسته از افراد نباشید که پاداش آخرت را از خدا می‌خواهند بدون آنکه عمل صالحی داشته باشند!

وی با تأکید بر اهمیت «خودسازی» به عنوان پایه تربیت دینی و انقلابی گفت: هرکس که مسئولیت تربیت دیگران را بر عهده دارد، باید نخست از خود آغاز کند؛ زیرا گفتار بدون عمل اثرگذار نخواهد بود!

نماینده ولی فقیه در استان سمنان ضمن در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت «قوی شدن» در ابعاد مختلف گفت: در حوزه تربیت نیز باید به تقویت بنیه فکری، اعتقادی و عملی نسل جوان توجه کرد. جلسات و تشکیلات و ستاد لازم است، اما کافی نیست، آنچه باید مورد توجه قرار گیرد کیفیت اجرای برنامه‌ها در میدان است!

مطیعی با بیان اینکه حضور جوانان و نوجوانان در مساجد و پایگاه‌ها یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی میزان موفقیت برنامه‌ها است، افزود: باید بپذیریم در میدان عمل با مشکلاتی مواجه هستیم که باید به آن توجه بیشتری داشته باشیم.

وی دغدغه‌مندی را مرحله نخست کار تربیتی دانست و تصریح کرد: در کنار دغدغه‌مندی باید طرح و برنامه و ابتکار عمل هم داشته باشیم و پس از آن با عزم و تصمیم‌گیری قاطع موضوع را دنبال کنیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان سمنان ادامه داد: حضرت امام خمینی (ره) نکته‌ای را از استاد خود «حضرت آیت‌الله شاه آبادی» مطرح می‌کردند که همه آنچه می‌گوئیم و دغدغه داریم زمانی خودش را نشان می‌دهد که عزم و اراده انجام آنها را داشته باشیم.

وی «نظارت مستمر» را یکی از عوامل موفقیت شبکه تربیتی صالحین دانست و گفت: تلاش‌هایی که در سنوات گذشته در مجموعه صالحین انجام شده نتایج ارزنده‌ای همچون تربیت نیروهای معتقد و دغدغه‌مند در عرصه‌های مختلف را به‌دنبال داشته است اما در این زمینه نباید به حداقل‌ها و یا شرایط فعلی راضی باشیم!

مطیعی با تقدیر از زحمات مجموعه بسیج در جذب جوانان و نوجوانان افزود: در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی افرادی دیده می‌شوند که از صمیم قلب برای پیشرفت انقلاب و کشور تلاش می‌کنند که بسیاری از این اقدامات از بدنه بسیج و حلقه‌های تربیتی صالحین نشأت گرفته است.

وی تصریح کرد: البته با وجود زحمات فراوانی که برای این جوانان و نوجوانان کشیده می‌شود، به نظر می‌رسد ظرفیت‌های بسیار زیادی در این حوزه همچنان دست‌نخورده باقی مانده است که باید با تدبیر و مطالعه دقیق تجربیات مورد استفاده قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با یادآوری حضور برجسته جوانان و نوجوانان در پایگاه‌های بسیج در طول جنگ دوازده روزه گفت: عرصه‌های تربیتی نیز مانند سایر بخش‌های بسیج دارای اهمیت است و حتی این حوزه از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

مطیعی تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از افراد که در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی، جزو موثرین و نیروهای انقلابی بوده‌اند امروز دچار وادادگی و استحاله شده‌اند و در زمین دشمن بازی می‌کنند چراکه مراحل تربیتی را به نحو مطلوبی طی نکرده‌اند!