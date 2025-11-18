به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت: ما به ایران حمله کردیم و دستمان هنوز برای حملات بیشتر باز است.



وی در ادامه مدعی شد: در دو سال گذشته از همه طرف به محور ایران ضربه زده‌ایم و هنوز کارمان تمام نشده است، اقدامات بیشتری لازم است.

نخست‌وزیر جنگ طلب رژیم صهیونیستی اظهار داشت: اسرائیل مصمم است که جنگ را در تمام جبهه‌ها ادامه بدهد.

نتانیاهو در مورد تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا در مورد وضعیت نوار غزه توسط شورای امنیت سازمان ملل اظهار نظر کرد و تأکید کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تلاش قابل توجهی در این زمینه انجام داده است.

وی در ادامه خواستار خلع سلاح حماس و پایان حضور آن در نوار غزه شد و مدعی شد: ما دست صلح خود را به سوی همسایگان خود که مایل به عادی‌سازی روابط با ما هستند دراز می‌کنیم و از آنها دعوت می‌کنیم تا در اخراج حماس و حامیانش از منطقه به ما بپیوندند.