«یونس بن عبدالرحمان» مبارز جریان واقفیه و مبلغ امامت امام رضا(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «یونس بن عبدالرحمان» از مجموعه «متکلمان شیعه»، به همت پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی و از سوی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد. این اثر در ۲۸۸ صفحه و با شمارگان ۳۳۰ نسخه منتشر شده و در انتهای آن، معرفی کتاب به زبان انگلیسی نیز ارائه شده است.

نویسنده در توضیح محتوای اثر، یونس بن عبدالرحمان را یکی از شخصیت‌های برجسته علمی شیعه و از اصحاب امامان کاظم و رضا (ع) معرفی می‌کند. به‌گفته نویسنده، یونس از یک‌سو نماینده مهم مکتب فکری هشام بن حکم در دوره شکل‌گیری کلام امامیه بوده و از سوی دیگر، در مبارزه با جریان واقفیه و تثبیت باور به امامت امام رضا (ع) نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده است.

این کتاب با رویکردی تحلیلی، به بررسی شخصیت علمی یونس، جایگاه او در تاریخ اندیشه شیعه، دیدگاه‌ها و نظریه‌های کلامی وی، علل اختلاف‌نظرهای کلامی میان او و برخی مشایخ امامیه و نیز عوامل مؤثر در ارزیابی آرا او می‌پردازد. اثر حاضر می‌کوشد تصویری روشن و مستند از نقش یونس بن عبدالرحمان در سیر تطور کلام امامیه ارائه دهد.