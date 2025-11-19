  1. دين، حوزه، انديشه
«یونس بن عبدالرحمان» مبارز جریان واقفیه و مبلغ امامت امام رضا(ع)

کتاب «یونس بن عبدالرحمان» به معرفی این شخصیت به عنوان مبارز با جریان واقفیه و شخصیتی که در تثبیت باور به امامت امام رضا (ع) نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده است، می پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «یونس بن عبدالرحمان» از مجموعه «متکلمان شیعه»، به همت پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی و از سوی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد. این اثر در ۲۸۸ صفحه و با شمارگان ۳۳۰ نسخه منتشر شده و در انتهای آن، معرفی کتاب به زبان انگلیسی نیز ارائه شده است.

نویسنده در توضیح محتوای اثر، یونس بن عبدالرحمان را یکی از شخصیت‌های برجسته علمی شیعه و از اصحاب امامان کاظم و رضا (ع) معرفی می‌کند. به‌گفته نویسنده، یونس از یک‌سو نماینده مهم مکتب فکری هشام بن حکم در دوره شکل‌گیری کلام امامیه بوده و از سوی دیگر، در مبارزه با جریان واقفیه و تثبیت باور به امامت امام رضا (ع) نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده است.

این کتاب با رویکردی تحلیلی، به بررسی شخصیت علمی یونس، جایگاه او در تاریخ اندیشه شیعه، دیدگاه‌ها و نظریه‌های کلامی وی، علل اختلاف‌نظرهای کلامی میان او و برخی مشایخ امامیه و نیز عوامل مؤثر در ارزیابی آرا او می‌پردازد. اثر حاضر می‌کوشد تصویری روشن و مستند از نقش یونس بن عبدالرحمان در سیر تطور کلام امامیه ارائه دهد.

