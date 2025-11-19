به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه کنگره سلامت نوزادان ایران، یازدهمین کنگره سلامت نوزادان ایران صبح امروز با حضور جمعی از اساتید برجسته، پزشکان فوق‌تخصص نوزادان و مدیران ارشد نظام سلامت کشور در دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز به‌کار کرد.

نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در این مراسم با تأکید بر اهمیت علمی و نظام‌مند این رویداد گفت: دانشگاه علوم پزشکی ایران حدود ۸ درصد بار درمان کشور را بر دوش دارد و این میزان گستره خدمات، ضرورت ارتقای مراقبت از نوزادان را دوچندان می‌کند. از خانواده تا سطوح اولیه و تخصصی، اگر زنجیره مراقبت به‌درستی طراحی و اجرا نشود، نمی‌توان به نتایج مطلوب دست یافت.

وی با اشاره به نقش توسعه فوق‌تخصص نوزادان در بهبود شاخص‌ها افزود: رشد آموزش فوق‌تخصصی نوزادان موجب شده بسیاری از بیمارستان‌های دارای NICU، طی سال‌های اخیر کاهش قابل‌توجهی در مرگ‌ومیر نوزادان ثبت کنند. این موفقیت نتیجه تلاش هماهنگ پزشکان و پرستاران توانمند این حوزه است.

توکلی همچنین با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌های حوزه مراقبت ویژه و انتقال ایمن نوزادان گفت: باید مشخص شود کدام مراکز به NICU نیاز دارند و مدل فعلی انتقال نوزاد در کشور تا چه حد استاندارد است. این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی جدید و همکاری میان کمیته‌های تخصصی است.

ایران از اهداف جهانی جلوتر است

در ادامه مراسم، دکتر رضا سعیدی، رئیس مرکز جوانی جمعیت و سلامت خانواده وزارت بهداشت، با ارائه آمارهای رسمی درباره روند جهانی مرگ‌ومیر نوزادان گفت: میانگین جهانی مرگ‌ومیر نوزادان ۱۷ مورد در هر هزار تولد زنده است؛ اما این عدد در کشورهای ثروتمند به کمتر از ۵ و در برخی کشورهای آفریقایی به ۲۷ مورد می‌رسد. این اختلاف نشان می‌دهد که مرگ‌ومیر نوزادان کاملاً قابل پیشگیری است.

وی در ادامه افزود: ایران در سال ۲۰۲۳ به میزان ۸ تا ۱۰ مرگ در هر هزار تولد زنده رسیده است؛ رقمی که ما را پیش از موعد هفت‌ساله از هدف جهانی توسعه پایدار یعنی کاهش مرگ‌ومیر نوزادان به زیر ۱۲ تا سال ۲۰۳۰— عبور داده است.

سعیدی با اشاره به سرعت رشد ایران گفت: کاهش مرگ‌ومیر نوزادان در کشور سالانه ۴ تا ۵ درصد بوده که بیش از ۲ برابر میانگین جهانی است. این موفقیت نتیجه زحمات متخصصان نوزادان، پرستاران NICU و توسعه آموزش‌های تخصصی در کشور است.

افتتاحیه یازدهمین کنگره سلامت نوزادان ایران با تأکید بر پیشرفت سریع کشور در ارتقای مراقبت از نوزادان، ضرورت تقویت آموزش، استانداردسازی انتقال نوزادان، توسعه NICUها و ادامه همکاری بین رشته‌ای برگزار شد و تا ۳۰ آبان ماه در محل مرکز همایش‌های رازی ادامه دارد.