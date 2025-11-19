  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

مرگ ۴۲ زائر هندی در تصادف اتوبوس در عربستان سعودی

مرگ ۴۲ زائر هندی در تصادف اتوبوس در عربستان سعودی

کنسولگری هند در جده روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در تصادف جاده‌ای مربوط به زائران هندی در نزدیکی مدینه، حداقل ۴۲ نفر کشته شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، اداره کل حمل و نقل عربستان سعودی در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که اداره حمل و نقل منطقه‌ای مدینه در حال رسیدگی به تصادف رانندگی مربوط به یک کامیون تانکر و یک اتوبوس مسافربری است. این تصادف اواخر روز یکشنبه رخ داده است.

طبق گزارش‌های رسانه‌ها، اتوبوس حامل ۴۳ مسافر با یک تانکر گازوئیل برخورد کرده است. گزارش‌های رسانه‌ها افزودند که کشته‌شدگان در محل تصادف سوختند.

نارندرا مودی، نخست وزیر هند، با ابراز تأسف از مرگ این افراد، گفت که از این تصادف عمیقاً متأثر شده است.

کد مطلب 6661485

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها