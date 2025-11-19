مرگ ۴۲ زائر هندی در تصادف اتوبوس در عربستان سعودی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، اداره کل حمل و نقل عربستان سعودی در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که اداره حمل و نقل منطقه‌ای مدینه در حال رسیدگی به تصادف رانندگی مربوط به یک کامیون تانکر و یک اتوبوس مسافربری است. این تصادف اواخر روز یکشنبه رخ داده است.

طبق گزارش‌های رسانه‌ها، اتوبوس حامل ۴۳ مسافر با یک تانکر گازوئیل برخورد کرده است. گزارش‌های رسانه‌ها افزودند که کشته‌شدگان در محل تصادف سوختند.

نارندرا مودی، نخست وزیر هند، با ابراز تأسف از مرگ این افراد، گفت که از این تصادف عمیقاً متأثر شده است.