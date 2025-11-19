به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم زاده صبح چهارشنبه در دیدار با استاندار سمنان در محل استانداری با بیان اینکه در آزمون‌های بین المللی نتایج قابل تأمل کسب شده است، ابراز داشت: عملکرد دانش آموزان ایران در مهارت خواندن، نوشتن و مفاهیم ریاضی مقطع ابتدایی و متوسطه نسبت به نرم جهانی پایین‌تر است.

وی با بیان اینکه این نتیجه نشان دهنده اصلاح روش‌های آموزشی است، افزود: به این منظور کارگروه تخصصی در وزارت آموزش و پرورش فعال شده است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مهارت‌ها باید بتوانند دانش آموز را به سمت حل مسئله و کاربرد دانش در زندگی سوق دهد، ابراز داشت: به این منظور برنامه‌ای برای توانمند سازی دانش آموزان طراحی شده است.

حکیم زاده با بیان اینکه در این طرح نیازمند مشارکت و همفکری استان‌ها هستیم، تصریح کرد: سنجش نه بر اساس اقدامات بلکه طبق شاخص‌ها انجام خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه دبیرخانه کشوری مهارت‌های ارتقا سواد پایه در استان سمنان مستقر است، افزود: کارنامه‌ای برای استان‌ها نیز تنظیم و هدف‌گذاری و عملکرد در قالب شاخص‌ها مشخص و بازخوردها دریافت خواهد شد.