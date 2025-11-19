برگزاری ۵۰ عنوان برنامه در هفته بسیج شهرستان گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر صالحی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری چهل و ششمین سالگرد بزرگداشت هفته بسیج، اظهار کرد: بسیج مستضعفین در ۵ آذر ۱۳۵۸ به‌فرمان امام خمینی (ره) با هدف ترویج آموزش نظامی همگانی و تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی تشکیل شد.

وی افزود: امروز بسیج به نماد اقتدار، ایثار، خودباوری و وحدت ملی تبدیل‌شده و آرمان‌های آن مرزهای جغرافیایی را درنوردیده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گچساران با بیان اینکه، رسالت بسیج در دوره کنونی حساس‌تر و سنگین‌تر از گذشته است بیان داشت، بیان کرد: این نهاد باید همزمان در میدان مقابله با جنگ نرم، فعالیت‌های جهادی و سازندگی و تأمین امنیت و اجرای هزاران مأموریت خرد و کلان ایفای نقش کند.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های هفته بسیج امسال مردم محور و امیدآفرین طراحی شده‌اند، ادامه داد: هفته بسیج در سال ۱۴۰۴ به سه دلیل جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهادت جمعی از دانشمندان و نیروهای مسلح، تقارن با ایام فاطمیه و محور قراردادن فرمایشات مهم رهبر معظم انقلاب درباره «وحدت و انسجام ملی» پایه و محور قرار گرفته است.

سرهنگ صالحی شعار محوری امسال را «بسیج، مردم، اقتدار ملی» اعلام کرد و افزود: بیش از ۵۰ ویژه برنامه مردمی، فرهنگی، علمی، جهادی و اجتماعی در این هفته در نقاط مختلف اجرا خواهد شد.

وی مهمترین این برنامه‌ها را فضاسازی و تبلیغات محیطی، تولید محتوا و رزمایش فضای مجازی، نشست‌های بصیرتی و معرفتی، برپایی میز خدمت و میقات حلقات صالحین در نماز جمعه، مسابقات فرهنگی و هنری، برگزاری نمایشگاه دستاوردها و نمایشگاه کتاب، تجلیل از مدال‌آوران بسیج برشمرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گچساران از برگزاری همایش بزرگ اقتدار بسیجیان همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین خبر داد و اضافه کرد: این همایش صبح چهارشنبه ۵ آذرماه ساعت ۹ در سالن اجتماعات فردوسی آموزش‌و پرورش گچساران برگزار خواهد شد.