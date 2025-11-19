به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی کاکایی فرمانده سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب عصر چهارشنبه در نشست خبری ویژه هفته بسیج، این مناسبت را فرصتی کم‌نظیر برای نمایش توانمندی‌های بسیج در حوزه‌های مختلف دانست.

وی با بیان اینکه بسیج تنها یک نیروی نظامی نیست، اظهار کرد: این نهاد مردمی، یک فرهنگ و گفتمان انقلابی است که از دوران دفاع مقدس تاکنون، در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و امنیتی نقش‌آفرینی کرده و مانع‌تراشی‌های دشمن را از میان برداشته است.

کاکایی افزود: هفته بسیج امسال با برنامه‌های گسترده‌تری نسبت به گذشته برگزار می‌شود تا جلوه‌ای از ظرفیت‌های عظیم این مجموعه، از فعالیت‌های فرهنگی و بصیرتی گرفته تا اقدامات خدمت‌رسانی و تولید ملی، در معرض دید عموم قرار گیرد.

برنامه‌های شاخص این هفته شامل ورزش‌های بومی و محلی برای برادران و خواهران، محافل انس با قرآن به یاد شهدای بسیجی، نشست‌های روشنگری با محور عملکرد ۴۵ ساله بسیج، یادواره‌های شهدا، رزمایش اقتدار گشت‌های رضویون، تورهای بازرسی، رزمایش کارزار خدمت در محلات کم‌برخوردار، همایش رزمی‌کاران بسیج، اعزام تیم‌های جهادی پزشکی، رزمایش رفع موانع تولید و خدمات رایگان از جمله نان صلواتی است.

فرمانده سپاه سرپل‌ذهاب با اشاره به اهمیت پنجم آذرماه گفت: این روز، یادآور فرمان تاریخی امام خمینی (ره) برای تشکیل بسیج مستضعفین است و امسال با حضور سازمان‌یافته اقشار مختلف بسیج در حرم احمد بن اسحاق (ره)، جلوه‌ای از شکوه و اقتدار این نهاد مردمی به نمایش گذاشته خواهد شد.