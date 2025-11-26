  1. استانها
رضائیان: پرونده معدنی ۵۰ میلیارد ریالی در بهاباد به سازش ختم شد

یزد_ رئیس حوزه قضایی بهاباد از سازش پرونده‌ای اختلافی با موضوع مواد معدنی به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد ریال در چارچوب شورای حل اختلاف این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رضائیان با اشاره به سازش پرونده معدنی ۵۰ میلیارد ریالی در بهاباد اظهار داشت: این پرونده که ناشی از اختلافی مالی در زمینه استخراج و فروش مواد معدنی بود، با پیگیری‌های مستمر و برگزاری چندین جلسه کارشناسی و گفت‌وگوی سازنده، با توافق طرفین و بر اساس اصل صلح و سازش به نتیجه مطلوب رسید.

وی با تقدیر از اقدام طرفین در عقد سازش، تأکید کرد: این رویکرد، گامی مثبت در راستای کاهش مرافعات قضائی، کاستن از بار دادگاه‌ها و ترویج فرهنگ حل مسالمت‌آمیز اختلافات در جامعه است که مورد تأکید مقام عالی قضائی کشور نیز می‌باشد.

رئیس حوزه قضائی بهاباد در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی شهرستان آمادگی کامل دارد تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود، از جمله شوراهای حل اختلاف، در راستای احقاق حق و برقراری صلح و سازش میان شهروندان گام بردارد.

