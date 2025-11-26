رضائیان: پرونده معدنی ۵۰ میلیارد ریالی در بهاباد به سازش ختم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رضائیان با اشاره به سازش پرونده معدنی ۵۰ میلیارد ریالی در بهاباد اظهار داشت: این پرونده که ناشی از اختلافی مالی در زمینه استخراج و فروش مواد معدنی بود، با پیگیری‌های مستمر و برگزاری چندین جلسه کارشناسی و گفت‌وگوی سازنده، با توافق طرفین و بر اساس اصل صلح و سازش به نتیجه مطلوب رسید.

وی با تقدیر از اقدام طرفین در عقد سازش، تأکید کرد: این رویکرد، گامی مثبت در راستای کاهش مرافعات قضائی، کاستن از بار دادگاه‌ها و ترویج فرهنگ حل مسالمت‌آمیز اختلافات در جامعه است که مورد تأکید مقام عالی قضائی کشور نیز می‌باشد.

رئیس حوزه قضائی بهاباد در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی شهرستان آمادگی کامل دارد تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود، از جمله شوراهای حل اختلاف، در راستای احقاق حق و برقراری صلح و سازش میان شهروندان گام بردارد.