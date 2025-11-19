به گزارش خبرگزاری مهر، جلال علمدار، با اشاره به برگزاری نشست بررسی مسائل و مشکلات بخش نیر شهرستان تفت با هدف شتاببخشی به روند توسعه زیرساختهای این بخش افزود: در گام نخست، اصلاح و بازسازی دو کیلومتر از شبکه توزیع آب بخش نیر با همکاری بخشداری و دهیاریها در دستور کار قرار گرفت که اجرای آن بهطور مستقیم تأثیر قابل توجهی بر کاهش هدررفت آب و پایداری شبکه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد ادامه داد: تکمیل ایستگاه پمپاژ بنادکوکدیزه و سخوید نیز از دیگر موارد مهمی بود که در این نشست مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد روند اجرایی آن با سرعت بیشتری دنبال شود.
علمدار به پروژههای کلان آبرسانی شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: پیگیری پروژه آبرسانی به ۲۶۶ روستای تفت از دیگر محورهای جلسه بود و این پروژه یکی از مهمترین طرحهای استان است که نقش مهمی در تأمین پایدار آب روستاهای این شهرستان دارد.
او همچنین از برنامهریزی برای حفر چاه جدید در روستای بیداخوید خبر داد و تصریح کرد: با تکمیل این طرحها، بخشی از مشکلات تأمین آب شرب در منطقه بهطور قابلتوجهی برطرف خواهد شد و تلاش میکنیم این اقدامات در آینده نزدیک به نتیجه برسد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در پایان تأکید کرد: آبفا با عزم جدی به دنبال رفع مشکلات روستاها و بخشهاست و با همکاری مسئولان محلی، روند توسعه زیرساختهای آبرسانی در نیر سرعت بیشتری خواهد گرفت.
