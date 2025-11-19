به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز چهارشنبه در حاشیه نشست منطقهای قرارگاه شهید شاطری که با حضور سردار علی فضلی جانشین معاون هماهنگکننده سپاه، استانداران ایلام و لرستان و فرماندهان سپاه این استانها به میزبانی استانداری خوزستان برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: ما نمیتوانیم از هیچ گونه مساعدت، پشتیبانی و هر اقدامی که به پیشبرد مأموریتهای سپاه کمک کند، دریغ کنیم.
وی افزود: مطمئن باشید در این زمینه مسابقه نخواهد شد و ما در خدمت نیروهای جان بر کف سپاه هستیم، چرا که همه ما بیاستثنا سرباز ولایت هستیم.
استاندار خوزستان تأکید کرد: یکی در کسوت نمایندگی مجلس، دیگری در لباس مقدس سپاه و دیگری در مأموریتهای اجرایی، همه ما دست به دست هم داده و محکم و استوار پشت سر فرماندهی معظم کل قوا خواهیم بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است تا آخرین نفس در جهت ارتقای روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی و قرارگیری آن در مرتبهای بالاتر به حول و قوه الهی تلاش کنیم.
نظر شما