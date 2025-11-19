  1. استانها
  2. خوزستان
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۴۲

برای پشتیبانی بی‌قیدوشرط از مأموریت‌های سپاه عزم جدی وجود دارد

برای پشتیبانی بی‌قیدوشرط از مأموریت‌های سپاه عزم جدی وجود دارد

اهواز ـ استاندار خوزستان با تأکید بر لزوم تقویت سپاه پاسداران از عزم جدی مدیران استان برای پشتیبانی همه‌جانبه از این نهاد دفاعی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز چهارشنبه در حاشیه نشست منطقه‌ای قرارگاه شهید شاطری که با حضور سردار علی فضلی جانشین معاون هماهنگ‌کننده سپاه، استانداران ایلام و لرستان و فرماندهان سپاه این استان‌ها به میزبانی استانداری خوزستان برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: ما نمی‌توانیم از هیچ گونه مساعدت، پشتیبانی و هر اقدامی که به پیشبرد مأموریت‌های سپاه کمک کند، دریغ کنیم.

وی افزود: مطمئن باشید در این زمینه مسابقه نخواهد شد و ما در خدمت نیروهای جان بر کف سپاه هستیم، چرا که همه ما بی‌استثنا سرباز ولایت هستیم.

استاندار خوزستان تأکید کرد: یکی در کسوت نمایندگی مجلس، دیگری در لباس مقدس سپاه و دیگری در مأموریت‌های اجرایی، همه ما دست به دست هم داده و محکم و استوار پشت سر فرماندهی معظم کل قوا خواهیم بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است تا آخرین نفس در جهت ارتقای روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی و قرارگیری آن در مرتبه‌ای بالاتر به حول و قوه الهی تلاش کنیم.

کد خبر 6662107

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها