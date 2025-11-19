به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران درباره آزادراه بزرگ و ملی شمال گفت: این ابرپروژهای در مسیر تعیینتکلیف قرار دارد.
وی گفت: این آزادراه یکی از بزرگترین طرحهای کشور است و اکنون در مرحله شکلگیری چارچوب مالی قرار دارد و چند بانک اعلام آمادگی کردهاند تا در قالب یک کنسرسیوم با سهمبندی ۴۰ درصد دولت، ۲۰ درصد پیمانکار، ۲۰ درصد بانکها و حدود ۲۰ درصد از محل مولدسازی وارد پروژه شوند.
وی افزود: بهدلیل اهمیت این طرح، باید موضوع در سطح وزارتی نهایی شود و بهصورت ویژه دنبال میکند و امیدواریم در هفتههای پیش رو مذاکرات با بانکها نهایی شود.
بازوند تاکید کرد: چشمانداز امیدوارکنندهای وجود دارد که این طرح در سال ۱۴۰۴ تعیینتکلیف و در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرایی شود.
معاون وزیر راه تأکید کرد: اگر این پروژه همین امروز آغاز نشود، پنج سال دیگر حجم ترافیکی که از محور تهران–چالوس وارد مازندران خواهد شد، به یک معضل غیرقابل مدیریت تبدیل میشود. آزادراه ملی شمال میتواند گرهگشای ترافیک آینده و راهحل پایدار بحران حملونقل در غرب استان باشد.
