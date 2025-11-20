یزدی: هدف نیروی زمینی نمایش قدرت و کسب احترام است

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش یزدی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل شمسآذر قزوین در مرحله جام حذفی با اشاره به نتایج شمسآذر در لیگ برتر فصل گذشته و عملکرد قابلقبول این تیم در فصل جدید اظهار کرد: شمسآذر تیم بسیار باکیفیتی است.
وی با بیان اینکه عملکرد شمس آذر در این فصل از لیگ برتر از بسیاری از تیمهای لیگ برتری بهتر بوده است، افزود: مقابل تیمهای بزرگ لیگ برتر نمایش محترمانه و قدرتمندی داشتند و این نشان میدهد مسیر درستی را طی میکنند.
سرمربی نیروی زمینی درباره هدفگذاری تیمش در جام حذفی گفت: تمرکز اصلی ما روی لیگ یک است اما فلسفه جام حذفی، حذف کردن است و ما نمیخواهیم حذف شویم بلکه برای این مسابقات با تمام توان میآییم تا رقبایمان را کنار بزنیم.
وی اضافه کرد: هدف ما این است بازیکنانی که کمتر فرصت دیده شدن دارند بتوانند خودشان را نشان دهند. وقتی تیمی از لیگ یک بتواند یک تیم لیگ برتری را شکست دهد همه مجبور میشوند به آن احترام بگذارند و من دنبال همین احترام هستم.
یزدی با اشاره به تأثیر برخی اتفاقات داوری و حواشی لیگ ادامه داد: ما دو بازی را در دقایق ۹۶ و ۹۸ واگذار کردیم؛ در حالی که اگر مسابقه در ۹۰ دقیقه تمام میشد، هر دو بازی مساوی بود و این نتایج تیم را از نظر روانی تحت فشار گذاشت.
وی گفت: در برخی مسابقات هم فشارهایی روی داوران اعمال شد که فدراسیون باید برای آن تمهیدات پیشگیرانه داشته باشد. اگر قرار است رقابت عادلانه باشد، تیمی که حتی در زمین خودش بازی میکند، نباید حقی از حریف ضایع شود.
سرمربی نیروی زمینی همچنین به ارزیابی فنی از شمسآذر پرداخت و گفت: این تیم را چند بار از نزدیک دیدم و چند بازی دیگرشان را آنالیز کردیم؛ شمسآذر واقعاً تیم باکیفیتی است و بازیکنان جوان و آماده دارد و مربی جوانی روی نیمکت است که انگیزه بالایی برای اثبات تواناییهایش در لیگ برتر دارد.
یزدی با اشاره به غیرقابلپیشبینی بودن فوتبال تأکید کرد: برای پیروزی وارد زمین میشویم اما فوتبال لحظات تعیینکننده دارد و نمیشود دقیق پیشبینی کرد با این حال با تمام توان تلاش خواهیم کرد فردا بهترین عملکرد را داشته باشیم. احترام زیادی برای شمسآذر قائلم، اما هدف ما صعود است.
وی در پایان گفت: امیدوارم بازی خوبی ارائه کنیم و نتیجه مطلوب را کسب کنیم. تلاش گروهی بچهها قابل تقدیر است و امیدوارم مزد این تلاش را در زمین بگیریم.
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