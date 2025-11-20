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۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۳۲

رضایی: هدف شمس‌آذر صعود تا فینال جام حذفی است

رضایی: هدف شمس‌آذر صعود تا فینال جام حذفی است

قزوین- سرمربی شمس آذر گفت: تلاش می کنیم مسیرمان را تا مراحل بالاتر ادامه دهیم و بتوانیم تا فینال پیش برویم و حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی بعدازظهر پنجشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر نیروی زمینی تهران در چارچوب رقابت‌های جام حذفی، با اشاره به اهمیت این مسابقه گفت: فردا اولین بازی ما در جام حذفی است و مقابل تیمی قرار می‌گیریم که همیشه پُرقدرت ظاهر شده است.

رضایی با بیان اینکه بچه‌ها با انگیزه بالا تمرین کردند، عنوان کرد: هدفمان ارائه یک بازی باکیفیت و کسب پیروزی برای صعود به مرحله بعد است و بازیکنان می‌دانند که باید با تمرکز کامل مقابل تیم‌های نظامی بازی کنند.

سرمربی شمس‌آذر قزوین تصریح کرد: برای تقابل با تیم‌های لیگ برتری خودمان را آماده کرده‌ایم و امیدوارم فردا با یک عملکرد مطلوب، هم برد را کسب کنیم و هم صعود کنیم.

وی درباره سابقه خود در جام حذفی و هدف‌گذاری باشگاه گفت: تجربه حضور در سه فینال جام حذفی و قهرمانی در این رقابت‌ها را دارم و می‌دانم جام حذفی چه شرایطی دارد.

رضایی اضافه کرد: بازیکنان هم به این موضوع آگاه هستند و تمرینات خوبی پشت‌سر گذاشته‌اند و باشگاه نیز تمایل دارد مسیرمان را تا مراحل بالاتر ادامه دهیم و ان‌شاءالله بتوانیم تا فینال پیش برویم و حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم.

رضایی با اشاره به نقش پررنگ هواداران تأکید کرد: تمام دلگرمی ما هواداران‌مان هستند و در آخرین بازی لیگ مقابل ملوان، همه شاهد بودند که هواداران تا دقیقه ۹۶ و ۹۷ تیم را حمایت کردند و این حمایت برای ما حیاتی است.

وی گفت: امیدوارم هواداران فردا ورزشگاه را پر کنند تا انگیزه بازیکنان چند برابر شود و بچه‌ها بتوانند پاسخ محبت آنها را در زمین بدهند.

سرمربی شمس‌آذر درباره جوان‌تر شدن ترکیب تیم نیز گفت: با توجه به داشته‌هایمان، از بهترین و آماده‌ترین نفرات استفاده می‌کنیم و میدانیم بازی سختی در پیش داریم اما تمام تمرکزمان ابتدا روی پیروزی مقابل نیروی زمینی است و بعد از آن به دیدار با پرسپولیس فکر خواهیم کرد.

رضایی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت تیمش در ادامه رقابت‌ها گفت: ایمان داریم وقتی بازی باکیفیت ارائه می‌دهیم، نتیجه هم از آنِ ما خواهد بود. امیدوارم فردا آغاز مسیر موفقیت در جام حذفی باشد.

کد مطلب 6663021

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