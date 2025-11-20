به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی بعدازظهر پنجشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر نیروی زمینی تهران در چارچوب رقابت‌های جام حذفی، با اشاره به اهمیت این مسابقه گفت: فردا اولین بازی ما در جام حذفی است و مقابل تیمی قرار می‌گیریم که همیشه پُرقدرت ظاهر شده است.

رضایی با بیان اینکه بچه‌ها با انگیزه بالا تمرین کردند، عنوان کرد: هدفمان ارائه یک بازی باکیفیت و کسب پیروزی برای صعود به مرحله بعد است و بازیکنان می‌دانند که باید با تمرکز کامل مقابل تیم‌های نظامی بازی کنند.

سرمربی شمس‌آذر قزوین تصریح کرد: برای تقابل با تیم‌های لیگ برتری خودمان را آماده کرده‌ایم و امیدوارم فردا با یک عملکرد مطلوب، هم برد را کسب کنیم و هم صعود کنیم.

وی درباره سابقه خود در جام حذفی و هدف‌گذاری باشگاه گفت: تجربه حضور در سه فینال جام حذفی و قهرمانی در این رقابت‌ها را دارم و می‌دانم جام حذفی چه شرایطی دارد.

رضایی اضافه کرد: بازیکنان هم به این موضوع آگاه هستند و تمرینات خوبی پشت‌سر گذاشته‌اند و باشگاه نیز تمایل دارد مسیرمان را تا مراحل بالاتر ادامه دهیم و ان‌شاءالله بتوانیم تا فینال پیش برویم و حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم.

رضایی با اشاره به نقش پررنگ هواداران تأکید کرد: تمام دلگرمی ما هواداران‌مان هستند و در آخرین بازی لیگ مقابل ملوان، همه شاهد بودند که هواداران تا دقیقه ۹۶ و ۹۷ تیم را حمایت کردند و این حمایت برای ما حیاتی است.

وی گفت: امیدوارم هواداران فردا ورزشگاه را پر کنند تا انگیزه بازیکنان چند برابر شود و بچه‌ها بتوانند پاسخ محبت آنها را در زمین بدهند.

سرمربی شمس‌آذر درباره جوان‌تر شدن ترکیب تیم نیز گفت: با توجه به داشته‌هایمان، از بهترین و آماده‌ترین نفرات استفاده می‌کنیم و میدانیم بازی سختی در پیش داریم اما تمام تمرکزمان ابتدا روی پیروزی مقابل نیروی زمینی است و بعد از آن به دیدار با پرسپولیس فکر خواهیم کرد.

رضایی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت تیمش در ادامه رقابت‌ها گفت: ایمان داریم وقتی بازی باکیفیت ارائه می‌دهیم، نتیجه هم از آنِ ما خواهد بود. امیدوارم فردا آغاز مسیر موفقیت در جام حذفی باشد.