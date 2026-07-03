افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و افزایش تردد زائران و شرکتکنندگان، تمامی پایگاههای امداد و نجات بینشهری، تیمهای امدادی و عملیاتی و نیروهای تخصصی جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه در آمادهباش کامل قرار گرفتهاند.
وی افزود: با توجه به عزیمت گسترده مردم استان به شهرهای محل برگزاری مراسم، تمهیدات لازم برای ارائه خدمات امدادی در محورهای مواصلاتی و محلهای برگزاری مراسم پیشبینی شده تا در صورت وقوع هرگونه حادثه، امدادرسانی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه با اشاره به اعزام نیروهای عملیاتی به تهران، تصریح کرد: چهار تیم عملیاتی متشکل از امدادگران و نجاتگران مجرب به همراه خودروهای امدادی، تجهیزات تخصصی و امکانات مورد نیاز به تهران اعزام شدهاند تا در کنار سایر نیروهای هلالاحمر کشور، پوشش امدادی مراسم را بر عهده داشته باشند.
یگانه همچنین از برنامهریزی برای حضور کارکنان و اعضای پایگاه مقاومت بسیج حضرت ابوالفضلالعباس (ع) جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه در این مراسم خبر داد و گفت: هماهنگیهای لازم برای مشارکت منسجم این نیروها، در کنار انجام مأموریتهای امدادی، انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: همزمان با برگزاری آیینهای بزرگداشت در نقاط مختلف استان نیز نیروهای امدادی و پشتیبانی جمعیت هلالاحمر در آمادگی کامل قرار دارند و خدمات لازم را به شرکتکنندگان ارائه خواهند کرد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: جمعیت هلالاحمر استان با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای انسانی، عملیاتی و لجستیکی خود تا پایان برگزاری مراسم در آمادهباش خواهد بود و امدادگران با تمام توان در مسیر خدمترسانی و حفظ ایمنی مردم فعالیت میکنند.
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