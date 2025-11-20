به گزارش خبرنگار مهر، بررسی قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد نشان می‌دهد که طی هفته منتهی به ۲۹ آبان ۱۴۰۴، بیشتر محصولات با نوسان محدود همراه بوده‌اند و برخی مدل‌ها افزایش یا کاهش جزئی قیمت را تجربه کرده‌اند.

در بخش خودروهای ایران‌خودرو، سورن پلاس (XU7P) بدون تغییر نسبت به هفته قبل، همچنان با قیمت ۸۸۰ میلیون تومان معامله می‌شود. نسخه فول این خودرو با رشد ۵ میلیون تومانی به ۱ میلیارد و ۴۵ میلیون تومان رسیده است. دنا پلاس نسخه دنده‌ای نیز افزایش ۲۰ میلیون تومانی داشته و بر روی ۱ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان قرار گرفته است.

دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) با رشد ملایم ۲۵ میلیون تومانی اکنون ۱ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان قیمت دارد.

در میان محصولات پژو، ۲۰۷ موتور TU3 با ۱۰ میلیون تومان افزایش به ۹۲۰ میلیون تومان رسیده است. نسخه دنده‌ای پانوراما نیز با رشد مشابه به ۱ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان رسیده و مدل اتوماتیک آن اکنون ۱ میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود.

از دیگر خودروهای این گروه، رانا پلاس با افزایش ۱۰ میلیون تومانی اکنون ۹۲۰ میلیون تومان معامله می‌شود. در همین حال، تارا دستی V1 و تارا اتوماتیک V4 نیز به ترتیب با رشد ۵ و ۱۵ میلیون تومانی به قیمت‌های ۱.۱۴۵ میلیارد و ۱.۳۶۵ میلیارد تومان رسیده‌اند.

در بخش خودروهای جدیدتر، ری‌را برخلاف روند غالب بازار، با کاهش ۵۰ میلیون تومانی به ۱.۸۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

در میان محصولات سایپا، اطلس G با افزایش ۱۰ میلیون تومانی در قیمت ۷۹۰ میلیون تومان معامله می‌شود. ساینا اتوماتیک بدون تغییر ۸۴۵ میلیون تومان باقی مانده است، اما ساینا S و کوییک S به ترتیب با رشد ۵ و ۱۵ میلیون تومانی به ۶۶۵ میلیون و ۶۷۵ میلیون تومان رسیده‌اند.

در رده قیمتی خودروهای سدان سایپا، شاهین اتوماتیک G با افت ۵ میلیون تومانی اکنون ۱ میلیارد و ۲۶۵ میلیون تومان نرخ‌گذاری شده، و شاهین GL نیز با کاهش مشابه به ۱ میلیارد و ۱۵ میلیون تومان رسیده است.

در نهایت، سهند دنده‌ای با افزایش ۱۵ میلیون تومانی نسبت به هفته قبل، ۷۴۵ میلیون تومان قیمت دارد.

این نوسانات محدود نشان می‌دهد که بازار خودرو همچنان در وضعیت ثبات نسبی قرار دارد و تغییرات عمدتاً در محدوده‌های کوچک و بالا و پایین رفتن دلار و البته انتظارات تورمی رخ می‌دهد.

در ادامه قیمت خودروهای پرتیراژ بازار آمده است.