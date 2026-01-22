نوسان قیمت خودرو در یک ماه گذشته؛ کدام خودرو گران شد؟+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی قیمت خودروهای داخلی در بازه زمانی ۲ دی تا ۲ بهمن ۱۴۰۴ نشان میدهد بازار خودرو با نوسانات قابلتوجه اما عمدتاً افزایشی همراه بوده است. هرچند در برخی مدلها کاهش یا ثبات قیمت نیز به چشم میخورد، اما روند کلی بازار همچنان تحت تأثیر عوامل تورمی، انتظارات روانی و محدودیت عرضه قرار دارد.
در میان محصولات ایرانخودرو، سورن پلاس XU7P با افزایش حدود ۱۷۰ میلیون تومانی، یکی از بیشترین رشدهای قیمتی را ثبت کرده و از یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان رسیده است. دنا پلاس دندهای و دنا پلاس توربو اتوماتیک نیز افزایش قیمت محسوسی داشتهاند که نشاندهنده تداوم تقاضا برای خودروهای رده متوسط و نیمهلوکس داخلی است.
در مقابل، پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما ارتقایافته برخلاف جریان کلی بازار، کاهش قیمت را تجربه کرده و از یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان به حدود یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان رسیده است. این کاهش میتواند ناشی از افت تقاضا یا اشباع نسبی بازار این مدل باشد. همچنین رانا پلاس نیز با افت جزئی قیمت همراه بوده است.
در گروه محصولات اتوماتیک، اغلب خودروها با رشد قیمت مواجه شدهاند. پژو ۲۰۷ اتوماتیک، تارا اتوماتیک V4 و شاهین اتوماتیک G همگی افزایش قیمت داشتهاند که نشان میدهد بازار خودروهای اتوماتیک همچنان از جذابیت بالایی برای خریداران برخوردار است. در این میان، اطلس اتوماتیک تنها خودرویی است که قیمت آن بدون تغییر باقی مانده است.
در بخش خودروهای اقتصادی و ارزانتر، محصولات سایپا از جمله ساینا S، کوییک S و سهند دندهای افزایش قیمت ملایمی را ثبت کردهاند. این موضوع بیانگر آن است که حتی خودروهای اقتصادی نیز از موج افزایش قیمتها در امان نماندهاند و فشار تورمی به این بخش از بازار نیز سرایت کرده است.
در مجموع، تحلیل قیمتها نشان میدهد بازار خودرو در این بازه زمانی بیشتر به سمت افزایش قیمت و نوسان صعودی حرکت کرده و کاهش قیمتها محدود و موردی بوده است. به نظر میرسد تا زمانی که عوامل کلان اقتصادی، سیاستهای ارزی و وضعیت عرضه و تقاضا به ثبات نرسد، بازار خودرو همچنان با بیثباتی و رشد تدریجی قیمتها مواجه خواهد بود.
